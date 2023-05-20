Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Кызылординская область

Участников групповой драки в центре города задержали полицейские Кызылорды

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Мая 2023, 13:06
Участников групповой драки в центре города задержали полицейские Кызылорды

КЫЗЫЛОРДА. КАЗИНФОРМ - В ночь на 20 мая в полицию поступил звонок от жителей по поводу групповой драки. Выяснилось, что две компании молодых людей повздорили между собой и устроили выяснение отношений на кулаках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

Установлены все 12 участников потасовки, оказавшихся жителями областного центра, в возрасте 25-30 лет.

Все были задержаны и после обязательного медобследования доставлены в полицию для дачи показаний.

По факту начато расследование, предусмотренное ч. 2 ст. 293 УК РК «Хулиганство«.


МВД РК   Кызылорда  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
Главное из трехдневного государственного визита Президента Казахстана в Китай
Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
Димаш Кудайберген опубликовал фото и видео с Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым
Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
Рост количества приписок в медорганизациях отмечают в Казахстане
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
Индексацию тарифов на медуслуги в связи с инфляцией проведут в РК
Во сколько обошлось составление новой карты Казахстана
Во сколько обошлось составление новой карты Казахстана
Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
Усилить контроль над деятельностью ФСМС намерены в РК
Какие инициативы выдвинул Президент Казахстана на саммите «Центральная Азия – Китай»
Какие инициативы выдвинул Президент Казахстана на саммите «Центральная Азия – Китай»
Субсидирование страховых взносов по системе ОСМС рассматривают в Казахстане
Субсидирование страховых взносов по системе ОСМС рассматривают в Казахстане
Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС объединят в единый пул в Казахстане
Финансовые потоки ГОБМП и ОСМС объединят в единый пул в Казахстане