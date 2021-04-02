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    15:33, 02 Апрель 2021 | GMT +6

    Участников драки в ресторане задержали полицейские Алматинской области

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Участников драки в ресторане задержали полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В полицию Алматинской области обратился местный предприниматель с заявлением принять меры в отношении неизвестных лиц, которые устроили драку в его ресторане и повредили личное имущество.

    «Сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области в незамедлительно приступили к оперативно-розыскным работам по установлению личности подозреваемых. По собранному материалу уголовного дела было возбуждено производство по ст. 293 ч.2 УК РК «Хулиганство», – сообщил начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр.
    В ходе профессионально организованных розыскных работ все участники драки были задержаны, один из них был вооружен.
    »У одного из подозреваемых во время задержания изъят травматический пистолет с несколькими патронами. В отношении него также возбуждено уголовное производство по ст. 287 ч.2 УК РК «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Остальная информация не может быть разглашена в интересах следствия«, – дополнил Асхат Данияр.

    Теги:
    МВД РК Закон и право Алматинская область
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