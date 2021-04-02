ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Участников драки в ресторане задержали полицейские Алматинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В полицию Алматинской области обратился местный предприниматель с заявлением принять меры в отношении неизвестных лиц, которые устроили драку в его ресторане и повредили личное имущество.

«Сотрудники управления криминальной полиции ДП Алматинской области в незамедлительно приступили к оперативно-розыскным работам по установлению личности подозреваемых. По собранному материалу уголовного дела было возбуждено производство по ст. 293 ч.2 УК РК «Хулиганство», – сообщил начальник УКП ДП Алматинской области Асхат Данияр.

В ходе профессионально организованных розыскных работ все участники драки были задержаны, один из них был вооружен.

»У одного из подозреваемых во время задержания изъят травматический пистолет с несколькими патронами. В отношении него также возбуждено уголовное производство по ст. 287 ч.2 УК РК «Незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия». Остальная информация не может быть разглашена в интересах следствия«, – дополнил Асхат Данияр.

