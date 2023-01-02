Участников драки после корпоративного вечера в Актобе привлекли к ответственности

2 Января 2023, 17:45

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими изъяты видео с камер видеонаблюдения ресторана, где запечатлено начало конфликта после корпоративного вечера 31 декабря. Сотрудниками полиции установлены 9 участников драки возле ресторана «Улытау», среди которых есть и женщины, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«31 декабря 2022 года в 01:35 часов на телефон 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана «Улытау», расположенного по адресу г.Актобе ул.Богенбай 17 идет драка. На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции. Участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших сотрудников полиции, продолжали выяснять отношения между собой. Более того, участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции», - отметили в полиции.

На двух участников данного инцидента составлены протоколы по ст.667 КоАП РК «Неповиновение представителям власти», и на четверых по ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

Как отметили в полиции, ранее ряд СМИ сообщили об «избиении» полицейскими участников драки в ресторане «Улытау» в городе Актобе при задержании. В связи с публикацией были проанализированы записи с видеожетонов полицейских, производивших задержание участников конфликта. В итоге, на женщину и водителя такси, которые снимали происходящее на телефон и распространили заведомо ложные сведения, порочащих честь и достоинство сотрудников полиции, составлены протоколы об административном правонарушении по ст.73-3 КоАП РК «Клевета».

Все материалы направлены в административный суд г.Актобе для принятия законного решения.