Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Участников драки после корпоративного вечера в Актобе привлекли к ответственности

2 Января 2023, 17:45
Участников драки после корпоративного вечера в Актобе привлекли к ответственности

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Полицейскими изъяты видео с камер видеонаблюдения ресторана, где запечатлено начало конфликта после корпоративного вечера 31 декабря. Сотрудниками полиции установлены 9 участников драки возле ресторана «Улытау», среди которых есть и женщины, передает МИА»Казинформ«со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz.

«31 декабря 2022 года в 01:35 часов на телефон 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что возле ресторана «Улытау», расположенного по адресу г.Актобе ул.Богенбай 17 идет драка. На место незамедлительно были направлены наряды комплексных сил полиции. Участники потасовки в состоянии алкогольного опьянения, игнорируя замечания со стороны прибывших сотрудников полиции, продолжали выяснять отношения между собой. Более того, участники конфликта оказывали активное сопротивление задержанию. Все они были доставлены в отдел полиции», - отметили в полиции.

На двух участников данного инцидента составлены протоколы по ст.667 КоАП РК «Неповиновение представителям власти», и на четверых по ст.434 КоАП РК «Мелкое хулиганство».

Как отметили в полиции, ранее ряд СМИ сообщили об «избиении» полицейскими участников драки в ресторане «Улытау» в городе Актобе при задержании. В связи с публикацией были проанализированы записи с видеожетонов полицейских, производивших задержание участников конфликта. В итоге, на женщину и водителя такси, которые снимали происходящее на телефон и распространили заведомо ложные сведения, порочащих честь и достоинство сотрудников полиции, составлены протоколы об административном правонарушении по ст.73-3 КоАП РК «Клевета».

Все материалы направлены в административный суд г.Актобе для принятия законного решения.


Новости по теме
За первые сутки нового года чрезвычайные происшествия в стране не допущены - МВД
Труп мужчины обнаружен при пожаре в Актобе
МИИР рассматривает возможность использования Сергек для транспортного контроля
Теги:
Читайте также
Сообщение о похищении школьника в Талдыкоргане не подтвердилось - он уехал к родственникам
Посетителей и работников торгового дома «Адем» эвакуировали из-за сообщения о заминировании в Алматы
Курчатов признали самым безопасным городом Абайской области
За первые сутки нового года чрезвычайные происшествия в стране не допущены - МВД
В ДТП на трассе погибли два человека в Атырауской области
На дорогах Актау и Мунайлинского района установят 1138 камер «Сергек»
В новогоднюю ночь выявили свыше 1000 правонарушений в Туркестанской области
Родным погибших во время январских событий солдат вручили подарки на Новый год
Новости партнеров
Популярное
1 Необычное атмосферное явление заметили в небе над Таразом
2 Учителя с педагогическим стажем 30 и более лет освобождены от сдачи НКТ
3 Автотрассы закрыты в четырех регионах из-за непогоды
4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы
5 Инфляция и курс доллара: что ожидают эксперты от 2023 года

Лента новостей