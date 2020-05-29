Участников боев на таджикско-афганском участке просят обратиться в архив погранслужбы
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пояснение по получению архивной справки об участии в боевых действиях на таджикско-афганском участке дали в Комитете национальной безопасности, передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О ветеранах» от 6 мая 2020 года, военнослужащие Республики Казахстан, принимавшие участие в усилении охраны границы СНГ на т аджикско-афганском участке, включены в категорию ветеранов боевых действий на территории других государств.
«Учитывая необходимость получения справки о подтверждении участия в боевых действиях, бывшие военнослужащие Пограничной службы могут самостоятельно обратиться с заявлением в архив Пограничной службы КНБ РК по адресу город Алматы, улица Наурызбай батыра, 77», - сообщается на сайте КНБ.
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