3 Июня 2022 16:33

Участники январских погромов в Таразе получили по 4 года лишения свободы условно

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе завершился судебный процесс по уголовному делу о январских массовых беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Городской суд № 2 рассматривал уголовное дело в отношении восьмерых подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках по статье 272 ч.2 Уголовного кодекса РК.

«В ходе судебных заседаний было установлено, что 4 января 2022 года Ж., І., Л., Е., Ж., Ә., А. и С., принимали участие в Таразе в массовых беспорядках, - сообщили в пресс-службе суда № 2. – Были применены сила, акты вандализма, разрушения, уничтожения имущества, неподчинения требованиям сотрудников полиции. Вместе с группой протестующих подсудимые принимали активное участие в беспорядках, не подчиняясь законным требованиям полиции и военных, которые были мобилизованы для обеспечения общественной безопасности. Был причинен ущерб здоровью сотрудников правоохранительных органов и материальный ущерб обществу».

В ведомстве пояснили, что подсудимый Ж. 4 января около 19:00, совместно с другими неустановленными следствием лицами, грубо нарушил общественный порядок, не подчинился законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, применил против них насилие, неоднократно наносил удары по защитным щитам.

Подсудимый А., в 20:00 того же дня перед административным зданием акимата Жамбылской области присоединился к лицам, участвующим в массовых беспорядках, не подчиняясь требованиям сотрудников полиции, отобрав резиновую дубинку у сотрудника полиции, тем самым принимал активное участие в массовых беспорядках.

Подсудимые Е. и І. в 21:00 4 января встретились в микрорайоне «Жансая» и ночью, уже 5 января, в 02:45 вышли по улице Казыбек би и, присоединившись к неустановленным лицам и осуществляя с ними преступную деятельность, учинили массовые беспорядки - повреждение служебных автомашин сотрудников батальона дорожно-патрульной полиции Жамбылской области. Они пинали ногами капоты автомашин полицейских, стоявших на этой улице.

Подсудимый Ә. 4 января в 22:15 позади административного здания областного акимата припарковал свою автомашину и присоединился к лицам, участвовавшим в массовых беспорядках. Вопреки законным требованиям сотрудников правоохранительных органов, он принял активное участие в массовых беспорядках, применяя против полицейских насилие, то есть неоднократно толкал щиты, бросая камни с целью уничтожения и разрушения здания.

Подсудимый Ж. 4 января около 23:00, участвовал в массовых беспорядках, не подчинившись законным требованиям военнослужащих воинской части 5513, отобрал резиновую дубинку из руки одного охранника и несколько раз пинал по щиту.

Подсудимый Л. 4 января около 22:40 с целью участия в массовых беспорядках присоединился к лицам, собравшимся перед акиматом, грубо нарушая общественный порядок, не подчинившись законным требованиям представителей правоохранительных органов, используя против них насилие, обкидывал камнями здание.

Подсудимый С. 4 января около 23:00, не подчинившись законным требованиям представителей правоохранительных органов и военнослужащих в/ч 5513, толкая щиты и пиная ногами, активно участвовал в массовых беспорядках, сообщили в ведомстве.

«Дело поступило в суд с процессуальным соглашением. Прокурор просил назначить наказание подсудимым 4 года лишения свободы, в соответствии со статьей 63 УК РК условно, с установлением пробационного контроля. Потерпевший не возражал против заключения процессуального соглашения и просил назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Все подсудимые вину признали, объем причиненного ущерба не оспаривали», - пояснили в пресс-службе суда № 2.

Решением суда назначено по 4 года лишения свободы каждому, условно, с установлением пробационного контроля.

В суде пояснили, что содеянное данными гражданами относится к категории тяжких преступлений и за его совершение предусмотрено наказание от 3 до 8 лет лишения свободы. Однако при назначении наказания суд признал смягчающие уголовную ответственность и наказание обстоятельства – чистосердечное раскаяние, отсутствие судимости. Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

Приговор в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба суда № 2 города Тараза.