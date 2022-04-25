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Участники январских погромов преданы суду в Шымкенте и Кызылорде

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2022, 15:25
Участники январских погромов преданы суду в Шымкенте и Кызылорде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В производстве следственных органов находится 5 041 уголовное дело по январским событиям. Об этом сообщил заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На брифинге в СЦК представитель Генпрокуратуры заявил, что массовые беспорядки и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкент, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

«Генеральная прокуратура продолжает информировать общественность о ходе расследования январских событий. На сегодня в производстве следственных органов находится 5 041 уголовное дело данной категории, в том числе 49 дел по массовым беспорядкам, 45 - по актам терроризма», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

Спикер добавил, что в каждом регионе следственными группами проводятся расследования, и по мере завершения уголовные дела направляются в суд.

«Прокуратурой города Шымкент 8 подозреваемых за погромы, уничтожение имущества и поджоги автомашин, то есть за участие в массовых беспорядках, преданы суду. В Кызылординской области дела в отношении 7 лиц по аналогичным обвинениям с заключением процессуального соглашения в форме сделки о признании вины направлены в суд», - сообщил Елдос Килымжанов.

Суды   Генпрокуратура   ЧП-2022   Алматинская трагедия  
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