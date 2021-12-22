+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 2 °С
USD 435.54 EUR 490.85
RUB 5.9 CNY 68.42
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь

22 Декабря 2021 17:16
Поделиться:
Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники 17-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Нур-Султане призвали Организацию Объединенных Наций и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии. Об этом заявил директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
О чем договорились участники 17-й встречи по Сирии в Нур-Султане
Следующая встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане В Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии 100 рассказов о независимости: Под номером 168 - вступление Казахстана в ООН

«В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - сказал Онталап Оналбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии.


Подписывайтесь на наш канал:

#ООН   #Нур-Султан   #Сирия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
О чем договорились участники 17-й встречи по Сирии в Нур-Султане
Следующая встреча высокого уровня по Сирии состоится в первой половине 2022 года в Нур-Султане
В Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии
100 рассказов о независимости: Под номером 168 - вступление Казахстана в ООН
Популярное
1 Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
2 Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
3 416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
4 Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
5 Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
6 Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Читайте также
Какие IT-проекты реализуются в столице
Анонсы наиболее важных событий в Казахстане 22 декабря
Озвучены договоренности Казахстана и России в случае возникновения военной угрозы
Геннадия Головкина исключили из мирового рейтинга
416 новых случаев COVID-19 выявили за сутки в Казахстане
Назначен новый руководитель аппарата МИД РК
Жандос Буркитбаев прокомментировал свое назначение
Военнослужащие казахстанской армии проходят подготовку по специальности
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив