Участники встречи по Сирии в Нур-Султане призвали ООН наращивать помощь

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники 17-й международной встречи высокого уровня по Сирии в Нур-Султане призвали Организацию Объединенных Наций и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии. Об этом заявил директор Департамента Ближнего, Среднего Востока и Африки МИД РК Онталап Оналбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целях поддержки улучшения гуманитарной ситуации в Сирии и прогресса в процессе политического урегулирования призвали международное сообщество, ООН и ее гуманитарные агентства наращивать помощь Сирии через реализацию проектов раннего восстановления и повышения устойчивости, включая восстановление объектов базовой инфраструктуры – объектов водо- и электроснабжения, школ, больниц, а также по гуманитарному разминированию в соответствии с нормами международного гуманитарного права», - сказал Онталап Оналбаев.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане состоялась 17-я международная встреча высокого уровня по Сирии.