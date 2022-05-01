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Участники ВОВ в Павлодарской области получат по 2 млн тенге ко Дню Победы

Автор:  
Антон Гагарин
1 Мая 2022, 04:37
Участники ВОВ в Павлодарской области получат по 2 млн тенге ко Дню Победы

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Все причитающиеся выплаты участники войны получат до 9 мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Акимом области Абылкаиром Скаковым принято решение об увеличении выплат ко Дню Победы в Великой Отечественной войне участникам и инвалидам ВОВ до 2 млн тенге», - сообщили в пресс-службе акима Павлодарской области.

Как сообщили в управлении координации занятости и социальных программ, в Павлодарской области проживают 18 участников ВОВ. Один из них прописан в Нур-Султане.

«Он получит выплаты в Нур-Султане по месту прописки. Поздравление и вручение подарков будет в Баянаульском районе, по месту жительства», - уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что в Нур-Султане ветераны ВОВ получат единовременные выплаты в размере 1 млн тенге.


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