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Участники Великой Отечественной войны получают ежемесячно 193 714 тенге
5 Мая 2022 14:44

Участники Великой Отечественной войны получают ежемесячно 193 714 тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Участники Великой Отечественной войны получают ежемесячно 193 714 тенге. Об этом сообщил вице-министр труда и социальной защиты РК Руслан Сакеев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Независимо от других социальных выплат, 20 категориям граждан выплачиваются специальные государственные пособия. Их получают, в основном, представители старшего поколения – участники войны, труженики тыла и другие граждане. В итоге, на 1 мая текущего года, средний размер социальных выплат вместе с пенсией, в совокупности, составил 193 714 тенге. Эта сумма выплачивается 289 гражданам. Инвалидам Великой Отечественной войны, их 98 человек, выплачивается 201 615 тенге», – сказал Р. Сакеев.

Вице-министр также сообщил, что 24 943 участника боевых действий в таких странах, как Афганистан, Вьетнам, Египет, Ирак, ежемесячно получают от государства 205 041 тенге. Еще 303 886 человек, приравненных к участникам Великой Отечественной войны, получают 164 174 тенге, 14 780 человек, приравненных к инвалидам Великой Отечественной войны, получают 124 409 тенге, 69 242 тружеников тыла получают 132 060 тенге.

Автор:
Корреспондент
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