Участники валдайского клуба заинтересованы в казахстанских внешнеполитических подходах – Ерлан Карин

СОЧИ. КАЗИНФОРМ – Особый интерес участников дискуссионного клуба «Валдай» вызывают казахстанские подходы в области формирования международной и региональной безопасности и стабильности. Об этом в интервью казахстанским СМИ сообщил советник Президента РК Ерлан Карин, принимающий участие в XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил Е.Карин, дискуссионный клуб «Валдай» считается одной из авторитетных площадок для обмена мнениями о наиболее актуальных вопросах международной и региональной повесток. В мероприятиях валдайского клуба традиционно принимают участие влиятельные представители государственных структур и экспертного сообщества с разных стран. Кроме того, важным событием на полях форума становятся встречи глав государств и правительств в многостороннем и двустороннем форматах.

«Такие встречи очень полезны для нашей страны. Казахстан, являясь активным участником международных процессов, также стремится донести до мирового сообщества свое видение по решению современных вызовов, - отметил советник Главы государства. – Эта площадка дает возможность для расширения внешнеполитических контактов нашей страны, такого рода встречи важны и полезны».

«Особый интерес участников валдайского клуба вызывают казахстанские подходы в области международной и региональной безопасности, в т.ч. вопросы ядерного разоружения, Астанинский процесс, развитие ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, в Южной Азии. Никогда эти дискуссии не обходятся без обсуждения вклада, который вносит Казахстан», - сообщил Е.Карин.

«Различные варианты и формы сотрудничества России с Азией, как в двустороннем, так и многостороннем формате, в любом случае будут реализовываться через участие и Казахстана тоже», - подчеркнул Е.Карин.

«Зарубежные эксперты традиционно по-особому отмечают роль Казахстана как в развитии экономического сотрудничеств на евразийском континенте, так и в обеспечении стабильности и безопасности. Поэтому многих экспертов интересует, как дальше Казахстан намерен развивать свои инициативы и какое наполнение они получат в будущем», - заключил советник Президента.