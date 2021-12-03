Участники сверхмарафона «Нур-Султан-Уральск» побывали в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актобе посетили участники сверхмарафона «Нур-Султан-Уральск», посвященного 30-летию Независимости Казахстана. Актюбинцы встретили марафонцев на площади перед областным акиматом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Стартовали марафонцы из столицы 26 ноября, пробежали Кокшетау, Петропавловск, Костанай. 3 декабря планируют добежать до конечного пункта – Уральска.

Один из участников супермарафона — председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев поблагодарил казахстанцев, которые на протяжении всего забега морально поддерживали бегунов, встречали в населенных пунктах, оказывали радушный прием.

Талгат Ергалиев рассказал, что в день они преодолевают 300-400 километров. Трудностями для опытных бегунов являются погодные условия: снег, дождь, гололед плюс бездорожье на отдельных участках.

«Это третий сверхмарафон, организованный столичным клубом. Маршрут с препятствиями, барьерами олицетворяет тернистый путь становления Казахстана, а финиш символизирует достижение нового этапа в жизни народа и страны. Этот забег мы посвящаем батырам, героям Родины, которые в борьбе за независимость проявили отвагу и мужество», - сказал Т. Ергалиев.

Организаторами сверхмарафона с символичной длиной в 2 021 километр выступили клуб марафонцев «Астана желаяғы» совместно с Союзом строителей Казахстана. Инициативу поддержали Администрация Президента РК, партия «Nur Otan», министерства информации и общественного развития, внутренних дел, культуры и спорта.