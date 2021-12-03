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вчера 23:08
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вчера 21:51
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Участники сверхмарафона «Нур-Султан-Уральск» побывали в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Актобе посетили участники сверхмарафона «Нур-Султан-Уральск», посвященного 30-летию Независимости Казахстана. Актюбинцы встретили марафонцев на площади перед областным акиматом, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Стартовали марафонцы из столицы 26 ноября, пробежали Кокшетау, Петропавловск, Костанай. 3 декабря планируют добежать до конечного пункта – Уральска.
Один из участников супермарафона — председатель Союза строителей Казахстана Талгат Ергалиев поблагодарил казахстанцев, которые на протяжении всего забега морально поддерживали бегунов, встречали в населенных пунктах, оказывали радушный прием.
Талгат Ергалиев рассказал, что в день они преодолевают 300-400 километров. Трудностями для опытных бегунов являются погодные условия: снег, дождь, гололед плюс бездорожье на отдельных участках.
«Это третий сверхмарафон, организованный столичным клубом. Маршрут с препятствиями, барьерами олицетворяет тернистый путь становления Казахстана, а финиш символизирует достижение нового этапа в жизни народа и страны. Этот забег мы посвящаем батырам, героям Родины, которые в борьбе за независимость проявили отвагу и мужество», - сказал Т. Ергалиев.
Организаторами сверхмарафона с символичной длиной в 2 021 километр выступили клуб марафонцев «Астана желаяғы» совместно с Союзом строителей Казахстана. Инициативу поддержали Администрация Президента РК, партия «Nur Otan», министерства информации и общественного развития, внутренних дел, культуры и спорта.
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