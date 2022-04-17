Участники субботника в Атырау собрали и вывезли 86 тонн мусора

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в ходе городского субботника собрали и вывезли 86 тонн мусора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

«В Атырау в рамках акции «Таза қала» было собрано 86 тонн мусора. В работах по очистке приняли участие жители города и волонтеры.

Для вывоза собранного мусора было привлечено 15 единиц техники коммунальных служб и предприятий города.

Одновременно с санитарной очисткой в Атырау стартовала акция по посадке саженцев деревьев и кустарников. За день было высажено 400 деревьев в микрорайоне Береке и около 900 в пригородных населенных пунктах», - рассказали в пресс-службе городского акимата.

Как сообщалось ранее, новый парк создадут в центре Атырау.