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    05:12, 17 Апрель 2022 | GMT +6

    Участники субботника в Атырау собрали и вывезли 86 тонн мусора

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау в ходе городского субботника собрали и вывезли 86 тонн мусора, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    «В Атырау в рамках акции «Таза қала» было собрано 86 тонн мусора. В работах по очистке приняли участие жители города и волонтеры.

    Для вывоза собранного мусора было привлечено 15 единиц техники коммунальных служб и предприятий города.

    Одновременно с санитарной очисткой в Атырау стартовала акция по посадке саженцев деревьев и кустарников. За день было высажено 400 деревьев в микрорайоне Береке и около 900 в пригородных населенных пунктах», - рассказали в пресс-службе городского акимата.

    Как сообщалось ранее, новый парк создадут в центре Атырау.


    Теги:
    Атырауская область Атырау Экология Акимат
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