Участники стихийной торговли оштрафованы в Таразе
ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В Таразе ликвидируют стихийную торговлю в неустановленных местах и выявляют нарушителей карантинного режима, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что в Жамбылской области после окончания режима чрезвычайного положения продолжается необходимость соблюдения карантинного режима, в рамках которого сотрудники полиции проводят регулярные рейдовые мероприятия на рынках областного центра.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в ходе очередного рейда по 8-му микрорайону города Тараза на территории, примыкающей к торговому центру «Айырылмас», выявлены факты стихийной торговли.
«В отношении незаконно торгующих продавцов составлено 14 административных протоколов по двум статьям. Это статья 204 Кодекса об административных правонарушениях РК «Торговля в неустановленных местах» и статья 505 КоАП РК «Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов», - пояснили в пресс-службе правоохранительного ведомства.
Нарушителям по данным статьям грозит либо штраф в размере от десяти месячных расчетных показателей (26 510 тенге) до 30-ти (79 530 тенге).
«Торговля вне мест, установленных местными исполнительными органами, влечет предупреждение или денежный штраф», – предупредили в департаменте полиции области.
Напомним, режим карантина был введен в Таразе 7 апреля. В Жамбылской области - с 9 апреля, с запрещением въезда и выезда всех автотранспортных средств и граждан на территорию Жамбылской области и всех населенных пунктов региона. 20 мая введен третий этап ослабления карантинных мер в Жамбылской области.
Ранее в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» главный государственный санитарный врач области Газиз Надуев рассказал, как жамбылцы соблюдают карантинный режим, лечатся от коронавируса, откуда инфекция попадается в регион и каковы перспективы эпидемиологической ситуации.
Акимом Жамбылской области Бердибеком Сапарбаевым за допущенные недостатки в работе по обеспечению требований карантина объявлен выговор акиму г.Тараза, акимам Таласского и Байзакского районов, освобожден от занимаемой должности заместитель акима г.Тараза, курирующий данное направление работы.
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