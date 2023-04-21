Участники специальной рабочей группы встретились с работниками АО «Озенмунайгаз»

ЖАНАОЗЕН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялось второе заседание специальной рабочей группы, прибывшей в Жанаозен для анализа имеющихся проблем на предприятиях города. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

В ходе заседания было принято решение о её разделении на две подгруппы: первая будет специализироваться на проверке финансово-хозяйственной и закупочной деятельности, а вторая будет вести коммуникации с фокус-группами и рабочими коллективами с целью выявления наиболее актуальных проблем.

Во время совещания генеральный директор АО «Озенмунайгаз» Нурдаулет Килыбай отметил, что в случае выявления рабочей группой грубых нарушений в компании будут проведены кадровые перестановки.

После совещания представители АО НК «КазМунайГаз» приступили к работе по анкетированию местных рабочих и посетили ряд производственных объектов компании.

Члены рабочей группы побывали в управлении химизации и экологии, а также управлении по перекачке нефти. Работники рассказали о необходимости обновления ряда технических установок, а также поделились проблемой дефицита квалифицированных кадров.

Представители АО НК «Казмунайгаз» выразили готовность внести необходимые изменения по улучшению трудовых условий и обновлению инфраструктуры компании АО «Озенмунайгаз».

В этот же день руководитель рабочей группы, заместитель председателя правления АО НК «КазМунайГаз» Даулетжан Хасанов провел встречу с экс-работниками компании «БерАли Мангистау Company», находящимися в Жанаозене.

В ходе диалога Д. Хасанов озвучил предложения по трудоустройству бывших сотрудников «БерАли» с сохранением заработных плат, социального пакета и дальнейшим заключением долгосрочных трудовых договоров.

Для подтверждения сказанного участники встречи были ознакомлены с соответствующим протоколом.

Проверка деятельности компании АО «Озенмунайгаз» продлится в течение нескольких недель. Также в ближайшем будущем ожидаются встречи рабочей группы с коллективами 67 нефтедобывающих и нефтесервисных организаций.

Напомним, 10 апреля в Астане у здания Министерства энергетики РК собрались около 60-70 человек, приехавших из Жанаозена со своими требованиями. Министр энергетики Алмасадам Саткалиев сообщил, что с жанаозенскими рабочими ведутся переговоры. Ситуацию также прокомментировал заместитель Премьер-Министра Алтай Кульгинов.



Позже специалисты специально созданной контактной группы во главе с руководителем аппарата АО НК «КазМунайГаз» Ерханом Умаровым провели переговоры с рабочими.

Вечером 11 апреля в связи с нарушением протестующими Закона «О мирных собраниях» в части отсутствия заявки в МИО на проведение митинга, а также проведение несанкционированного митинга в локации, которая не утверждена в перечне местного решения маслихата, в полицию доставили организаторов и активных участников акции. В столичном департаменте полиции прокомментировали задержание рабочих из Жанаозена.

Тем временем в Жанаозене жители собрались на центральной площади. К ним обратились аким города Айбек Косуаков и аким Мангистауской области Нурлан Ногаев, призвавшие жителей области сохранять спокойствие и не допускать дестабилизации ситуации. Лидеры протестующих в Астане нефтяников также выступили с заявлением.

По информации пресс-службы «КазМунайГаза», остановившие ранее работу предприятия Мангистауской области возобновили свою деятельность. Утром 12 апреля протестовавшие в Астане нефтяники выехали на поезде в Жанаозен.

14 апреля сообщалось о том, что переговоры с инициативной группой работников из Жанаозена продолжаются.