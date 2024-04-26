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    08:53, 26 Апрель 2024 | GMT +6

    Участники Совещания министров обороны государств – членов ШОС прибыли в Астану 

    ШОС
    Фото: Минобороны РК

    Сегодня в Астане начнет работу Совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК. 

    Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

    ШОС
    Фото: Минобороны РК
    ШОС
    Фото: Минобороны РК
    ШОС
    Фото: Минобороны РК
    ШОС
    Фото: Минобороны РК

    Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.

    ШОС
    Фото: Минобороны РК
    ШОС
    Фото: Минобороны РК
    ШОС
    Фото: Минобороны РК

     

    Теги:
    ШОС Минобороны РК Астана Безопасность Внешняя политика Казахстана Интеграция и партнерство
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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