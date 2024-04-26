08:53, 26 Апрель 2024 | GMT +6
Участники Совещания министров обороны государств – членов ШОС прибыли в Астану
Сегодня в Астане начнет работу Совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.
Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.