Участники Совещания министров обороны государств – членов ШОС прибыли в Астану 

Сегодня в Астане начнет работу Совещание министров обороны государств – членов Шанхайской организации сотрудничества. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Мероприятие проводится в рамках председательства Казахстана в ШОС. В нем примут участие руководители оборонных ведомств Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана.

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК

Кроме того, на заседание приглашены генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, директор Исполнительного комитета Региональной антитеррористической структуры ШОС и министр обороны Беларуси.

Фото: Минобороны РК

Фото: Минобороны РК