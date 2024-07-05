22:10, 04 Июль 2024 | GMT +6
Участники саммита ШОС покидают Астану
Участники завершившегося сегодня в Астане заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества покидают столицу Казахстана, передает агентство Kazinform.
Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов проводил до трапа самолетов Председателя КНР Си Цзиньпина, Эмира Катара шейха Тамима бен Хамада Аль Тани, Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, Президента Таджикистана Эмомали Рахмона, Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.