Участники саммита G7 обсудили проблемы восстановления экономики после пандемии
Открывая встречу, принимающий высокопоставленных гостей британский премьер-министр Борис Джонсон, призвал «страны семерки» извлечь уроки из пандемии и избежать совершенных в прошлом ошибок.
«Жизненно важно, чтобы мы не повторили ошибок последнего большого кризиса, экономической рецессии 2008 года, когда восстановление проходило крайне неравномерно», - сказал Борис Джонсон.
Глава британского кабинета выразил опасения, что пандемия может оставить долговременные шрамы и что неравенство в обществе может укорениться.
В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Эта встреча, первая в очном формате за два года, проходит за закрытыми дверями под лозунгом британского председательства - Build Back Better - «Восстановить лучше, чем было».
Tомас Фрианг, гендиректор Института открытой дипломатии: «В последнее годы, в особенности после финансового кризиса 2008-го, были сомнения относительно актуальности проведения саммитов Группы семи. И действительно, лидерство в управлении глобальными процессами, и прежде всего экономическими, взяла на себя «Большая двадцатка». Сейчас настало время, чтобы группа лидеров-единомышленников, движимых демократическими ценностями, вернулась за стол переговоров».
После завершения первой рабочей сессии для ее участников будет дан прием от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Саммит продлится до воскресенья, 13 июня.