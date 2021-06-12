Участники саммита G7 обсудили проблемы восстановления экономики после пандемии

ЛИОН. EURONEWS - КАЗИНФОРМ - В английском городке Карбис-Бэй, на атлантическом побережье полуострова Корнуолл, стартовал саммит Группы семи. Первая сессия саммита посвящена восстановлению мира после пандемии коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

Открывая встречу, принимающий высокопоставленных гостей британский премьер-министр Борис Джонсон, призвал «страны семерки» извлечь уроки из пандемии и избежать совершенных в прошлом ошибок.

«Жизненно важно, чтобы мы не повторили ошибок последнего большого кризиса, экономической рецессии 2008 года, когда восстановление проходило крайне неравномерно», - сказал Борис Джонсон.

Глава британского кабинета выразил опасения, что пандемия может оставить долговременные шрамы и что неравенство в обществе может укорениться.

В Группу семи входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. Эта встреча, первая в очном формате за два года, проходит за закрытыми дверями под лозунгом британского председательства - Build Back Better - «Восстановить лучше, чем было».

Tомас Фрианг, гендиректор Института открытой дипломатии: «В последнее годы, в особенности после финансового кризиса 2008-го, были сомнения относительно актуальности проведения саммитов Группы семи. И действительно, лидерство в управлении глобальными процессами, и прежде всего экономическими, взяла на себя «Большая двадцатка». Сейчас настало время, чтобы группа лидеров-единомышленников, движимых демократическими ценностями, вернулась за стол переговоров».

После завершения первой рабочей сессии для ее участников будет дан прием от имени королевы Великобритании Елизаветы II. Саммит продлится до воскресенья, 13 июня.