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Участники саммита Евросоюза в Версале обсудят отказ от российских энергоресурсов

Редактор:  
Ринат Дусумов
10 Марта 2022, 11:54
Участники саммита Евросоюза в Версале обсудят отказ от российских энергоресурсов

МОСКВА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Главы государств и правительств Евросоюза намерены постепенно отказаться от покупок российской нефти, газа и угля, чтобы снизить зависимость от энергоресурсов России. Об этом говорится в проекте декларации саммита стран ЕС в Версале, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Выдержки из документа приводит в четверг агентство Reuters .

«Столкнувшись с растущей нестабильностью, стратегической конкуренцией и угрозами безопасности, мы решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета, сокращению нашей зависимости [от энергоресурсов РФ] и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», - говорится в проекте итогового документа. Агентство отмечает, что лидеры ЕС не станут устанавливать общий крайний срок для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них сильно отличается для разных стран Европы.

Кроме того, Reuters со ссылкой на информированные источники называет маловероятным предоставление по итогам саммита Украине ускоренного доступа в ЕС. «Лидеры [стран Евросоюза] вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно развитие сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», - приводит агентство слова одного из еврочиновников.

Франция, председательствующая в этом полугодии в Европейском союзе, завершает последние приготовления к неформальному саммиту сообщества, который открывается в четверг в Версале.


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