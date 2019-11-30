Участники Республиканского форума трудовой молодежи обратились к Елбасы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 30 ноября в Алматы состоялся Республиканский Форум трудовой молодежи, организованный Федерацией профессиональных союзов Республики Казахстан. В преддверии Дня Первого Президента РК участники форума подвели итоги работы молодежного совета «Келешек» за прошедший год и определили дальнейшую стратегию действий, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу федерации.

Цель форума – консолидировать молодежь Казахстана вокруг идеи Человека труда, ярким примером которой стали истории молодых казахстанцев, рассказанные на форуме.

В работе форума приняли участие председатель ФПРК Ералы Тугжанов, представители госорганов, филиалов отраслевых и локальных и первичных профсоюзных организаций, а также молодежные профсоюзные лидеры и молодые предприниматели со всех регионов страны, студенты алматинских вузов и колледжей.

Приветствуя участников, Ералы Тугжанов отметил, что 1 декабря - особый день в истории нашей страны – День Первого Президента Республики Казахстан.

«Вся новейшая история со дня объявления государственной независимости Казахстана, все исторически важные, социальные решения во благо общества заслуженно связаны с именем Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. Успехи нашей страны являются примером того, как упорный труд, патриотизм и любовь к своему народу взрастили из молодого металлурга авторитетного лидера мирового масштаба. В этом смысле Елбасы является ярким примером Человека труда!» - отметил глава ФПРК.

Ералы Тугжанов подчеркнул, что в рамках Года молодежи со стороны государства были разработаны эффективные инструменты поддержки молодежи.

«Думаю, каждый молодой член нашего общества осознает личный вклад Нурсултана Абишевича в решение проблем молодежи, развитие ее конкурентоспособности и раскрытие потенциала молодых людей, а также дальнейшее вовлечение молодежи в образовательную и трудовую деятельность», - отметил председатель Федерации профессиональных союзов.

Ералы Тугжанов обозначил перед трудовой молодежью ряд важнейших задач.

Прежде всего, была отмечена важность дальнейшей реализации стратегической платформы Елбасы «Общество всеобщего труда», направленной на формирование в сознании каждого молодого казахстанца ценности труда. Он призвал молодежь совершенствовать свои навыки, чтобы успешно адаптироваться к социальным изменениям в мире и в стране.

«К сожалению, не всем удается стать Нобелевскими лауреатами, но многие могут стать высококлассными, а, значит, востребованными специалистами. Новые технологии идут по миру семимильными шагами. Сегодня, чтобы овладеть любой рабочей профессией, нужно быть не просто образованным – нужно постоянно усовершенствовать свои знания. Молодежь должна идти в ногу со временем, в ногу с новейшими технологиями. Сегодня быть специалистом рабочей профессии – это престижно», - подчеркнул Ералы Тугжанов.

Вместе с тем глава ФПРК затронул вопрос высокого уровня молодежной безработицы. На сегодняшний день в нашей стране число безработных в возрасте 15-28 лет составляет 81 тыс. человек.

«Считаю, что профсоюзная молодежь сегодня должна вести активную профориентационную работу, чтобы помочь подрастающему поколению сделать правильный шаг в выборе профессии», - сказал Е. Тугжанов.

При этом он сообщил, что Федерация профессиональных союзов приступила к работе по созданию информационного портала для профориентации молодых людей, начиная со школы. Пилот начат в Костанайской области в этом году.

Не менее важной задачей является продолжение работы по организации правового всеобуча трудовой молодежи.

Значимым шагом в данном направлении станет новый проект Учебного центра ФПРК «Профсоюзная школа «Келешек», призванная содействовать молодым людям в реализации их креативного потенциала и дальнейшем вхождении в кадровый резерв руководителей в профсоюзных организациях.

В числе приоритетных задач обозначено также активное вовлечение молодежи в широкую деятельность профессиональных союзов.

«Весь ход человеческой истории свидетельствует о том, что люди во имя большой цели должны собраться вместе – чтобы достичь того, чего не могут сделать поодиночке. Лучший способ быть вместе и работать во имя больших целей – объединяться в профессиональные союзы», - призвал Ералы Тугжанов. Глава ФПРК при этом заверил, что профессиональные союзы приложат все усилия к укреплению и повышению статуса Человека труда в обществе, привлечения молодежи в рабочие специальности и укрепление авторитета трудовой молодежи в целом.

Своими историями успеха в рамках форума поделились яркие представители трудовой молодежи из разных регионов Казахстана.

Один из них - молодой член профсоюза, плавильщик Аксуского завода ферросплавов Павлодарской области Александр Шутов, который впервые за период существования профсоюзных организаций, выступил перед Елбасы. 26-летний металлург кроме выполнения своих непосредственных рабочих обязанностей принимает активное участие в общественной жизни завода, являясь членом молодежного совета «Келешек» Павлодарской области.

«Выступая перед Елбасы Н.А. Назарбаевым, я сказал, что горжусь своей профессией. Работа у печи воспитала во мне любовь и уважения к труду, которые я стараюсь привить и своим молодым коллегам. Начиная свою карьеру на предприятии можно достичь многого, и наш Президент Нурсултан Абишевич является ярким примером для всех нас», - поделился молодой металлург.

Своей вдохновляющей историей с участниками форума поделился паралимпиец, студент Академии спорта и туризма Серик Есматов.

Серик Есматов лишился обеих ног еще в подростковом возрасте. Но несмотря на пережитое, молодой активист нашел в себе силы не сдаваться и идти к поставленным целям. Сейчас он освоил и успешно занимается многими видами спорта – волейболом, большим теннисом, легкой атлетикой, плаванием, метанием ядра и копья, участвует в забегах в колясках. Недавно Серик Есматов вернулся из США, где принял участие в международных соревнованиях.

«Всё случившееся стало для меня сильным психологическим ударом. Но психологически я сразу настроил себя, что это страшное происшествие стало станет для меня вторым рождением. Главное – уметь ставить цели, и реально смотреть на жизнь. Не унывать, и не ждать чьего-то сочувствия и всегда двигаться вперед», - считает спортсмен.

Врач-нейрохирург, заведующий отделением нейрохирургии Центральной клинической больницы Медицинского Центра Управления делами Президента РК Мынжылкы Бердихотжаев рассказал о возможностях отечественной медицины и поделился своим видением перспектив ее развития.

По его словам, во всех регионах страны ежегодно выполняется более 250 операций. В нейрохирургии очень много новых технологий, которые внедряются в мире впервые. В Казахстане уже внедрено большое количество таких операций.

«В перспективах нам важно полностью замкнуть цикл пациентов, чтобы остановить поток наших граждан за рубеж. Тогда наши граждане полностью будут доверять нашей медицине и будет возможность развивать медицинский туризм», - считает Мынжылкы Бердихотжаев.

Молодой энергетик из Алматы Серик Талдыбаев, прошедший все ступени работы оперативного персонала, сегодня является заместителем начальника цеха ТЭЦ- 1, рассказал о любви к своей профессии.

«Считаю, что у нас в стране каждый молодой человек может своим трудом достичь целей. У нас на производстве работают много молодых людей, не достигших 30 летнего возраста. Сейчас у меня большие планы на будущее. В дальнейшем я также планирую работать в энергетической отрасли. Мне нравится моя профессия. Я и мои коллеги приносим тепло в дома города Алматы», - подчеркнул Серик Талдыбаев.

Отдельные слова благодарности за поддержку он выразил в адрес профессиональных союзов.

«На работе бывают разные ситуации, в которых интересы работника и работодателя не совпадают, и идут в разрез, создавая конфликтные ситуации. Но на помощь приходит коллективный договор, причем в нашей компании он является одним из лучших по стране. Так же хочу отметить работу профсоюзного комитета, который всегда готов подать руку помощи работнику. Это дает чувство защищенности, и работник знает, что его права защищены», - добавил энергетик.

Известный общественный деятель, основатель компании «BatyrGroup», руководитель «Smart.Point Incubator» Тимур Сулейменов говоря о своей истории успеха, призвал молодежь максимально использовать современные возможности для личностного развития. За его плечами более 100 проведенных мероприятий. Фонд привлеченных инвестиций составил 82 млн тенге.

«Получив огромный опыт при реализации проектов социального предпринимательства, я стал ментором 4 проектов и наставником 7 молодых предпринимателей. Сегодня государством уделяется большое внимание для роста молодых предпринимателей. Существует много программ, которые позволяют улучшать свои компетенции, реализовать и масштабировать свои стартапы. Это стало возможным с первых дней независимости нашей страны благодаря политике Первого Президента - Н.А. Назарбаева, который взял курс на открытость казахстанского общества», - отметил Тимур Сулейменов.

Общественной деятель, КВНщик, актер Курмаш Шынгыс играет в КВН со студенческой скамьи. Приветствуя келешековцев, он пожелал каждому заниматься любимым делом.

Курмаш уверен, что только так можно достичь успехов. Он предложил поддержку профсоюзной молодежи по продвижению креативных идей и проектов посредством популярного Instagram-канала ZTB. «Нужно уметь задавать правильные вопросы и спрашивать не о том, что государство мне даст, а что я могу сделать для страны», - делится своим мнением Курмаш Шынгыс.

Мало кто знает, что автором популярного ремикса на песню американского рэпера Карлоса Сент-Джона, находящегося уже месяц в мировых чартах, является 19-летний сигналист железнодорожной станции Аксу-1 Иманбек Зейкенов. Его трек вошел в топ-10 Apple Music, набрал более 6,5 млн просмотров в музыкальном приложении Shazam, занял пятое место в чарте Яндекс-музыка, собрал 4 млн прослушиваний на Spotify, на канале рэпера Saint Jhn в YouTube - более миллиона просмотров.

Выступая перед участниками форума, Иманбек рассказал о любви к своему ответственному пути – пути Человека труда.

«Мне всегда становится неловко, когда меня узнают в родном городе, и говорят, этот тот самый Иманбек. Потому что, считаю себя простым сигналистом, который любит свое призвание. Считаю, именно честным, профессиональным и производительным трудом были заложены основы становления и развития независимого Казахстана», - подчеркнул Иманбек Зейкенов.

Молодой железнодорожник отметил, что свой трек посвящает Лидеру нации, Елбасы Н.А. Назарбаеву. «Труд - самая твердая валюта», - процитировал Иманбек слова Первого Президента страны.

В рамках форума отмечен вклад молодых активистов профсоюзного движения Благодарственными письмами Федерации профессиональных союзов Республики Казахстан.

Молодые активисты отметили важную роль политики Елбасы в создании возможностей для достижения молодежью поставленных целей.

Решением совета «Келешек», участники форума единогласно приняли Обращение к Елбасы - Первому Президенту Республики Казахстан Нурсултану Абишевичу Назарбаеву.

ОБРАЩЕНИЕ

участников Республиканского форума трудовой молодежи

посвященного Дню Первого Президента Республики Казахстан

Уважаемый Нурсултан Абишевич!

Сегодня мы, представители молодежи объединенных профессиональных союзов Казахстана, руководствуясь стратегическими интересами нашего государства и общества, обращаемся к Вам, Нурсултан Абишевич, как к Елбасы – Первому Президенту Республики Казахстан!

Вы всегда поддерживали казахстанскую молодежь, её инициативы и конструктивные предложения. Благодаря Вашей политике молодежь на деле стала ключевым фактором конкурентоспособности нашей страны в современном мире.

Ваша стратегическая инициатива об Обществе всеобщего труда нашла понимание у всех Людей Труда и трудовой молодежи.

Общество всеобщего труда – это:

- возможности к повышению наших компетенций;

- профессиональное развитие;

- личностный рост;

- успешное общество и процветающая страна.

Вы объявили 2019 год Годом молодежи в Республике Казахстан. Это придало импульс развитию молодежной политики в стране на принципиально новом и качественном уровне.

Мы с воодушевлением отмечаем, что за текущий период были разработаны эффективные инструменты и механизмы поддержки, рассчитанные на обеспечение насущных потребностей молодых казахстанцев. В первую очередь, это коснулось доступного и качественного образования, вопросов трудоустройства, реализации молодежных инициатив.

Мы благодарны Вам, за то, что решаются вопросы продуктивной занятости молодежи, увеличивается грантовая поддержка ВУЗов, которые готовят технических специалистов, решаются вопросы предоставления жилья молодым семьям из работающей молодежи.

Мы осознаем Ваш личный вклад в решение проблем социокультурной адаптации молодежи, развитие конкурентоспособности молодых людей, создание новых социальных лифтов, дальнейшее вовлечение молодежи в трудовую деятельность во благо страны.

Мы, молодые последователи Елбасы из числа трудовой молодежи, призываем всех граждан нашей большой и любимой страны проявить единодушие и сплоченность в рамках стратегического курса, определенного Елбасы – Первым Президентом, вносить вклад в развитие нашей Родины – Республики Казахстан!

Добросовестным трудом мы сможем внести вклад в модернизацию экономики и социально-культурное развитие общества, которые станут фундаментом для дальнейшего повышения благосостояния каждого гражданина и процветания нашей Родины!

Участники республиканского форума трудовой молодежи

30 ноября 2019 года