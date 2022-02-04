Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Криминалисты МВД провели более 15 тысяч следственных действий по сбору доказательств и поимке правонарушителей. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что во время беспорядков больше всего пострадал город Алматы, в этой связи, а также учитывая просьбу предпринимателей, МВД из региональных департаментов полиции дополнительно привлечены сотрудники оперативно-следственных и криминалистических подразделений. В результате удалось в кратчайшие сроки завершить осмотры всех объектов, с фиксацией места происшествия и повреждений, а также с изъятием необходимых вещественных доказательств.

«В настоящее время криминалисты МВД по изъятым следам работают над установлением личности преступников. Следователями уже проведено более 15 тысяч следственных действий, в их числе допросы потерпевших, свидетелей и подозреваемых, очные ставки между ними, осмотры, обыски и другие мероприятия. Особую благодарность хотелось бы выразить гражданам, оказывающим содействие органам следствия в сборе доказательств и поимке правонарушителей. К примеру, в одном из населённых пунктов Алматинской области жителями пресечена попытка продажи 6-ти единиц похищенного оружия, которые сданы в полицию. По данному факту начато досудебное расследование и подозреваемые задержаны. Установлена также их причастность к разграблению торговых точек в здании аэропорта города Алматы», - добавил Санжар Адилов.



