Участники разбойного нападения восьмилетней давности задержаны в Жамбылской области
«6 ноября 2013 года, около 22.00, в отдел полиции Рыскуловского района обратился 56-летний житель села Кулан с заявлением в отношении двоих неизвестных лиц. Находясь у него в автомашине, они совершили разбойное нападение и нанесли ножевые телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 179 УК (Разбой)», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.
По информации ведомства, 24 августа 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления восьмилетней давности.
Санкцией суда они водворены в ИВС сроком на два месяца, задержанным 24 года и 26 лет.
В настоящее время проводится досудебное расследование, подозреваемые полностью признали свою вину.
На основании статьи 201 УПК РК в интересах следствия другие подробности уголовного дела не подлежат разглашению, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.