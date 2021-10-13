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    23:45, 12 Октябрь 2021 | GMT +6

    Участники разбойного нападения восьмилетней давности задержаны в Жамбылской области

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    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Преступления прошлых лет раскрывают сотрудники правоохранительных органов Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «6 ноября 2013 года, около 22.00, в отдел полиции Рыскуловского района обратился 56-летний житель села Кулан с заявлением в отношении двоих неизвестных лиц. Находясь у него в автомашине, они совершили разбойное нападение и нанесли ножевые телесные повреждения. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 179 УК (Разбой)», - рассказали в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области.

    По информации ведомства, 24 августа 2021 года в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершении данного преступления восьмилетней давности.

    Санкцией суда они водворены в ИВС сроком на два месяца, задержанным 24 года и 26 лет.

    В настоящее время проводится досудебное расследование, подозреваемые полностью признали свою вину.

    На основании статьи 201 УПК РК в интересах следствия другие подробности уголовного дела не подлежат разглашению, уточнили в пресс-службе правоохранительного ведомства.


    Теги:
    Криминал Жамбылская область Правоохранительные органы
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