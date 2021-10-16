ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Участники программы «С дипломом – в село!» вносят вклад в развитие Павлодарской области. В области прошел единый день программы «С дипломом – в село!», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

По инициативе областного управления информации и общественного развития Павлодарской области 15 октября объявлен единым днем программы «С дипломом – в село!».

К примеру, в районе Аккулы прошла встреча с выпускниками казахстанских вузов, которые после получения образования вернулись в родное село. Отметим, что в этом году в район прибыли 30 молодых специалистов.

На встрече аким района Абзал Балгабаев подчеркнул, что это событие совпало с празднованием 30-летия независимости РК.

«Вы вернулись в родные села в канун знаменательного для всех казахстанцев праздника. Желаю вам успехов, – сказал он. – Аул – это колыбель страны, поэтому развитие Казахстана зависит от развития села. Уверен, каждый из вас способен внести существенный вклад в процесс улучшения благосостояния и качества жизни сельчан».

Во время торжественного мероприятия выпускники вузов делились своим мнением по различным направлениям. Также руководство района ответило на вопросы молодых специалистов.

Кроме того, нескольким участникам программы «С дипломом – в село!», внесшим вклад в развитие края, были вручены благодарственные письма районного акима. Завершилось мероприятие концертом.

Такая же встреча прошла в селе Мичурино Павлодарского района. Врач местной амбулатории Адильбек Кайыр рассказал о плюсах программы и призвал молодежь смело ехать работать и жить на селе.

«Приехав в Мичурино в 2017 году как молодой специалист, я быстро устроился на работу и получил дом, – вспоминает Адильбек Кайыр. – Кроме того, мне выплатили подъемные. Стараюсь помочь сельчанам, ведь кто, если не мы, молодежь, будет поднимать село.

Строит свою карьеру в Жетекши (сельская зона города Павлодара) молодой учитель Арман Кудайбергенов. В 2018 году после окончания университета он устроился на работу в жетекшинскую среднюю общеобразовательную школу. Молодой человек сразу же получил подъемные и приобрел жилье. За три года Арман Кудайбергенов создал семью и стал завучем этой школы.

Всего с начала реализации проекта «С дипломом – в село!», то есть с 2010 по 2020 год акиматами городов и районов Павлодарской области выданы бюджетные кредиты 2371 специалисту на общую сумму 6,2 млрд тенге.

Подъемные пособия выплачены 5 444 специалистам на сумму 804,7 млн тенге.

С 2020 года по настоящий день в села прибыли специалисты по направлениям: образование – 619, здравоохранение – 156, культура – 28, спорт – 28, агропромышленный комплекс – 40.

В 2021 году молодым специалистам выдано 204 бюджетных кредита на сумму 846,6 млн тенге и 385 подъемных пособий на сумму 112,3 млн тенге.