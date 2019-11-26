Участники программы арендного жилья для молодежи могут откорректировать заявки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 27 ноября для сдавших документы на участие в программе «Арендное жилье без права выкупа для работающей молодежи» будет предоставлена возможность откорректировать свою заявку, если ранее заявитель отправил неполный пакет документов, сообщает официальный сайт столичного акимата.

На сегодня из 6304 заявок 2157 отправлены на доработку из-за предоставления неполного пакета документов. На номер телефона сдавших документы, который был указан при регистрации на портале Smart-Astana, будет отправлено SMS-уведомление о статусе заявки:

1) «Принято в работу»; 2) «Необходимо откорректировать»; 3) «Отказано в рассмотрении»; Если заявка отправлена на корректировку, но заявитель в течение обозначенного времени не прикладывает недостающий документ по перечню, она будет отклонена автоматически, из-за предоставления неполного пакета документов.

Для тех, кому будет отправлено SMS-уведомление о необходимости доложить документы, с 26 ноября 2019 года с 10.00 до 23.59 часов будет предоставлена возможность зайти в личный кабинет на портале Smart Astana для ознакомления с недостающим перечнем документов, которые необходимо приложить и 27 ноября с 00.00 до 23.59 часов откорректировать заявку. Если будет отправлено SMS-уведомление о том, что заявка принята в работу, но заявитель хотел бы дополнительно приложить документы, то он также может это сделать.

Получившие SMS-уведомление «Отказано в рассмотрении» в связи с несоответствием требованиям программы могут ознакомиться с причиной отказа на портале в личном кабинете, но не смогут корректировать заявку.

Для корректировки необходимо зайти в свой личный кабинет на портале Smart Astana по ссылке http://new.smart.astana.kz/ru/housing . При корректировке дата подачи заявки не меняется.