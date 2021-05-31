НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В разных городах Казахстана участники проекта «Медаль Елбасы» почтили память жертв политических репрессий и голода. Об этом передает МИА «Казинформ».

В эти дни во всех городах Казахстана участники проекта «Медаль Елбасы» провели ряд мероприятий, посвященных памяти жертв репрессий и голода.

Так, столичные участники проекта отправились в Акмолинский лагерь жён изменников Родины. А ребята из Карагандинской области посетили Музей памяти жертв политических репрессий посёлка Долинка.

«Когда-то эти трагические события коснулись и моей семьи. Моим предкам пришлось бежать в другую страну. По дороге потеряв большую часть семьи, моему деду все же удалось выжить. И я считаю, что это важный день с точки зрения национального самосознания. Мы должны знать и помнить прошлое нашего народа, почитать память погибших героев и ценить свою независимость», - сообщила участница проекта «Медаль Елбасы» Акнур Туякбай.

В Алматы и Шымкенте более 100 участников проекта возложили цветы к памятнику жертвам голода 1931-1933 годов (г. Алматы) и монументу «Мать с ребенком на руках» (г. Шымкент).

16-летняя участница проекта Дарья Иванова поделилась: «Для меня это очень важный и до слез трогательный день. Тем более, моего прадеда чуть было не забрали в ГУЛАГ. Страшно осознавать, что близкого родственника могли забрать и что тогда было бы с нашей семьей? И еще, меня впечатлила осознанность собравшихся ребят. Все они с интересом слушали историю. Сама я впервые принимаю участие в подобной акции»

Также ознакомительные лекции об исторических событиях времен репрессий прошли в городах Павлодар, Туркестан, Атырау, Актау, Семей, Костанай и др. Помимо этого, была организована видеоэкскурсия для желающих присоединиться к мероприятию онлайн. Общее количество принявших участие в мероприятиях свыше 1,5 тысяч человек. Все мероприятия проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм.

«Признаться честно, до сегодняшнего дня я не знал, что в Шымкенте есть памятник жертвам политических репрессий и голоса. Перед мероприятием я стал изучать подробнее историю этого периода, и она меня очень тронула. Я рад что в нашей стране молодёжь знает и помнит все последствия голода и массовых репрессии, гонений и насильственной депортации безвинных людей» - сказал Бейбарыс Жусипбеков из г. Шымкента.