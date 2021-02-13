Участники проекта «Ел үміті» выработали свыше 150 инициатив по развитию экономики

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Аскар Мамин провел Форум участников Программы подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями, которая реализована в рамках инициативы Елбасы «Ел үміті» в целях качественного исполнения Плана нации «100 конкретных шагов», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Премьер-Министра РК.

В мероприятии приняли участие помощник Президента – секретарь Совета Безопасности РК Асет Исекешев, руководители центральных государственных органов, менторы и участники команд в 11 отраслях экономики и социальной сферы: промышленность, АПК, строительство, геология, здравоохранение, образование, медиа, торговля и логистика, водные ресурсы, туризм, культура и спорт.

Программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями инициирована Фондом Нурсултана Назарбаева и реализована совместно с Проектным офисом Правительства РК. Цель программы – выработка конкретных предложений для трансформации ключевых отраслей экономики. По итогам проведенного в начале 2020 года конкурса из 2 958 претендентов были отобраны 234 эксперта, обладающих большим практическим опытом работы, в том числе в ведущих национальных и зарубежных организациях. В качестве менторов в программе участвовали 64 специалиста, представляющих как государственный, так и частный сектор Казахстана, США и стран Европы.

В течение 2020 года Премьер-Министр РК А. Мамин провел порядка 50 очных встреч с участниками программы. Менеджеры по управлению изменениями не только внесли вклад в развитие страны, решая отраслевые задачи, но и улучшили свои компетенции в ходе организованных Академией Елбасы тренинговых мероприятий.

Глава Правительства отметил, что Программа подготовки отраслевых менеджеров по управлению изменениями является ярким примером поддержки молодежных проектов и инициатив со стороны Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева и Главы государства Касым-Жомарта Токаева, а также эффективного взаимодействия Правительства с молодыми специалистами. Благодаря слаженной работе отраслевых менеджеров, менторов и представителей государственных органов выработано свыше 150 конкретных инициатив, направленных на развитие страны.

«Каждое предложение отраслевых менеджеров было детально рассмотрено соответствующими государственными органами. Выработаны дорожные карты по каждой отрасли. Теперь наша главная с вами задача – обеспечить их практическую реализацию. Большая часть задач должна быть выполнена уже до конца текущего года», — сказал А. Мамин.

Премьер-Министр подчеркнул, что реализация инициатив отраслевых менеджеров будет способствовать решению задач по обеспечению устойчивого роста экономики и повышению благосостояния населения в рамках Национального плана развития Республики Казахстан до 2025 года.