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Участники проекта «Бастау бизнес» смогут учиться онлайн в Мангистауской области

18 Февраля 2022 14:08
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Участники проекта «Бастау бизнес» смогут учиться онлайн в Мангистауской области

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Онлайн-обучение по проекту «Бастау бизнес» в Мангистауской области планируется начать в конце марта. Об этом сообщил руководитель отдела нефинансовой поддержки палаты предпринимателей области Аманат Махмутов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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По его словам, это решение, принятое по всей стране.

«Курс пройдет онлайн на портале Atameken Academy. Продолжительность обучения – 25 дней. Оно бесплатное. Заявки на обучение принимаются в государственной информационной системе «Электронный рынок труда» на портале Business.Enbek», - пояснил Аманат Махмутов.

Он отметил, что информация о поступлении проверяется в течение 10 календарных дней после подачи заявки на портале.

Аманат Махмутов также рассказал, что в 2021 году в Мангистауской области по проекту «Бастау бизнес» за счет республиканского бюджета обучены 798 слушателей, еще 430 – получили такую возможность благодаря средствам местного бюджета. Все слушатели из числа безработных граждан. Общая сумма их обучения составила 1,3 млрд тенге.

«501 человек стал обладателем гранта на 292,2 млн тенге, 128 получили микрокредиты на 622,8 млн тенге, еще 338,7 млн тенге выданы через МФО «Атамекен», остальная сумма получена от кредитных товариществ», - заключил Аманат Махмутов.

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#Бизнес   #Мангистауская область   #Регионы   #Общество  
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Автор:

Аружан Саптарова

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