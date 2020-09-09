Участники праймериз заявили о препятствиях в ходе агитационной кампании в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сразу две жалобы на нарушения при организации агитационной кампании поступили от участников праймериз партии «Nur Otan» в Алматы. По информации пресс-службы партии, речь идет о создании условий для недобросовестной конкуренции в рамках внутрипартийных выборов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии «Nur Otan».

Так, вчера поступила жалоба от доверенного лица участника праймериз Ерлика Касабаева, выдвигаемого в Ауэзовском районе города Алматы. Кандидат обратился в первичную партийную организацию «Денсаулық» при Казахском медицинском университете непрерывного образования с просьбой о проведении агитационной встречи с членами партии. Однако, по его словам, секретарь этого ППО Умит Жумадуляева отказала в организации встречи. Свое решение она мотивировала тем, что якобы «вопрос, за кого будут голосовать члены ППО, решен».

В тот же день было проведено заседание Комиссии партийного контроля Ауэзовского районного филиала, по итогам которого секретарю ППО «Денсаулык» Умит Жумадуляевой рекомендовано объявить выговор, а первому зампреду районного филиала партии Найле Ордабаевой – вынести предупреждение.

Еще одна жалоба поступила в Центральный аппарат партии от многодетной матери, участницы праймериз Гаухар Танашевой. С ее слов, обратившись в ППО «Бiрлiк» Республиканского центра крови с просьбой об организации встречи c членами партии, она получила отказ.

По итогам заседания районной Комиссии партийного контроля рекомендовано вынести выговор председателю филиала, акиму Бостандыкского района Алтаю Рахимбетову.

В «Nur Otan» еще раз напомнили о поручении Лидера партии Нурсултана Назарбаева организовать праймериз «честно, прозрачно и в равных условиях для всех участников».

Ранее первый зампред партии«Nur Otan» Бауыржан Байбек также подчеркнул, что внутри «Nur Otan» всё должно быть открыто, прозрачно, в условиях доверия и конструктивизма.

«Если должностное лицо или любой другой член партии будет осуществлять неправомерные действия, то мы примем самые жесткие меры. Мы также нацелены на то, чтобы 80% членов партии проголосовали онлайн, по принципу «Один голос, один ИИН, один IP-адрес и один мобильный номер». Все это делается, чтобы не было принуждения к какому-то массовому голосованию. Если вас заставляют снимать скриншоты, если вас где-то собирают, может, руководитель предприятия идет на праймериз и говорит - голосуй за меня, можете анонимно отправить нам информацию, мы проверим», - сказал Бауыржан Байбек.