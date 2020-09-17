Участники праймериз на открытых дебатах активно предлагают решения столичных проблем

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Участники праймериз от района «Алматы» столичного филиала партии «Nur Otan» завершили первый этап проведения открытых дебатов, передает МИА «Казинформ».

В течение трех дней партийцы презентовали себя, свои предвыборные программы и отвечали на вопросы модераторов, сообщает пресс-служба столичного филиала партии.

Каждый из дебатов посвящен определенной теме, это именно те проблемы, которые волнуют жителей нашей столицы. Все эти проблемные вопросы легли в основу приоритетных направлений развития города, которые партия определила в своей предвыборной программе. Экология, развитие МСБ, общественная безопасность, газификация, долевое строительство- это неполный перечень ТОП -10 вызовов столицы.

«Главная цель предвыборной программы столичного филиала партии – это, прежде всего, создание условий для улучшения качества жизни и благосостояния населения. Для этого развитие нашего города происходит в соответствии с Мастер-планом «Нур- Султан- комфортный город». И в ходе дебатов участники предлагают свои пути решения этих проблемных вопросов, вносят свои идеи по улучшению жизни в столице», - отметил первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

За три дня дебатов участники от района «Алматы» предложили ряд интересных идей. К примеру, Мухамед Болысбек на дебатах, темой которых стало обсуждение социальной защиты населения, поделился такой идеей - организовать в жилых массивах столицы Центры поддержки молодежи. Там, по его словам, будут представлены все виды услуг для подрастающего поколения: ЦОНы, отделы занятости, поддержки предпринимательства, медиации и многое другое. Кроме того, во время агитации Мухамед провел социальное исследование на тему «Нужды молодежи», в результате которого выяснилось, что большее число респондентов из числа выпускников средних и высших учебных заведений не могут найти работу, по той причине, что не имеют стажа.

Интересная тема на дебатах досталась мастеру спорта международного класса по художественной гимнастике Анне Алябьевой. За несколько минут она должна была предложить пути решения проблемы ливневой канализации и очистных сооружений. В своем выступлении прославленная спортсменка предложила придать этой проблеме больше экологический, чем экономический аспект. По ее словам, нарушения и сбои в работе этих систем могут ухудшить санитарно-эпидемиологическую ситуацию в городе. Использовать зарубежный опыт, привлекать профильные ведомства и отказаться или пересмотреть санитарные нормы и правила.

Между тем, каких-либо особых нарушений в ходе проведения агитации и открытых дебатов с начала внутрипартийного отбора – праймериз в столице зарегистрировано не было.

Праймериз стартовали 17 августа 2020 года. На этапе регистрации свои кандидатуры выдвинули 403 жителя столицы, большая часть из которых самовыдвиженцы.

«В ходе агитации и открытых дебатов, которые начались 14 сентября, значительных нарушений организационный комитет столицы не выявил. Если участник праймериз допускает ошибки, Комиссия партийного контроля реагирует и оперативно дает разъяснения или выносит предупреждение. Не все смогли принять участие в дебатах, к примеру, в районе «Алматы», насчитывается 13 участников. В настоящее время члены КПК разбираются в причинах отсутствия. По итогам заседаний комиссий будет принято решение в их отношении», - рассказал первый заместитель председателя столичного филиала партии «Nur Otan» Ерлан Каналимов.

Открытые дебаты в столице будут проходить ежедневно, кроме воскресенья, до 29 сентября 2020 года. Всего сформировано 42 группы по 9-10 человек.