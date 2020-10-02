Участники праймериз должны поднимать острые проблемы на местах – Иван Сауэр

КОРКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор и учредитель ТОО «Агрофирма «Родина», общественный и политический деятель, обладатель звания «Қазақстанның Еңбек Ері», кавалер орденов «Парасат», «Достык», «Орден Отан», почетный гражданин Акмолинской области Иван Сауэр поделился с корреспондентом «Казинформ» своим мнением о внутрипартийных выборах партии «Nur Otan».

«Праймериз является одним из основных этапов инициированной Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым программы «перезагрузки» партии и конкретной практической реализацией объявленной Президентом Касым-Жомартом Токаевым концепции «Слышащего государства», - отметил И. Сауэр.

По словам собеседника, праймериз проходит по совершенно особому сценарию – внедрен ряд новшеств, впервые применяется электронное голосование. Популярность праймериз обусловлена и тем, что партия «Nur Otan» вовлекает участников внутрипартийных выборов в процесс принятия решений, поддерживает авторитетных, профессиональных, честных и целеустремленных представителей. Участники праймериз должны открыто поднимать острые проблемы на местах, выявлять недостатки и предлагать конкретные решения.

«Несмотря на непростые времена, у нас много планов на перспективу, и мы уверенно смотрим в наше будущее. Представители села и агроиндустрии – это почти половина населения страны. Поэтому нам нельзя останавливаться на достигнутом, необходимо продолжать наращивать темпы. Мы - одна большая, сплоченная команда, и только вместе мы можем сделать страну лучше. Я уверен, что важен голос каждого акмолинца!» - добавил И. Сауэр.