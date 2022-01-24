Участники погромов, мародерства и грабежей устанавливают с учетом анализа видеокамер – МВД РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С учетом анализа камер видеонаблюдения проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей. Об этом на брифинге сообщил официальной представитель МВД РК Нурдильда Ораз, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«С учетом анализа камер видеонаблюдения, а также поступающих от неравнодушных граждан материалов проводятся мероприятия по установлению участников погромов, мародерства и грабежей, причастных к уничтожению либо порче чужого имущества», - сказал Нурдильда Ораз.
Он также отметил, что увеличено количество сотрудников Центра оперативного управления департаментов полиции и call-центров для приема сообщений от граждан и оперативного реагирования на них.
Для анонимного размещения гражданами видео-, фото- и аудиозаписей произошедших беспорядков в мобильном приложении «102» разработан функционал по их приему.
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