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    20:47, 17 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Участники массовой драки задержаны в Алматы

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    Полиция Алматы задержала участников массовой драки, произошедшей в ночь на 15 сентября в Алмалинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».
    «Один из активных участников происшествия в порядке статье 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

    Ранее сообщалось, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по статье 293 части 3 УК РК. Досудебное расследование продолжается.

    Видео массовой драки ранее появилось в соцсетях.


    Теги:
    Алматы Происшествия для mail.ru Правоохранительные органы
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