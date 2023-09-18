Участники массовой драки задержаны в Алматы

Полиция Алматы задержала участников массовой драки, произошедшей в ночь на 15 сентября в Алмалинском районе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Один из активных участников происшествия в порядке статье 128 УПК РК водворен в изолятор временного содержания», - прокомментировали в пресс-службе ДП Алматы.

Ранее сообщалось, что данный факт зарегистрирован и расследуется управлением полиции Алмалинского района по статье 293 части 3 УК РК. Досудебное расследование продолжается.

Видео массовой драки ранее появилось в соцсетях.