Участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС-восточноказахстанцы отдохнут на озере Алаколь

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Аким Восточного Казахстана Даниал Ахметов в ходе приема граждан рассказал, что участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС поедут на санаторно-курортное лечение на озеро Алаколь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт главы области в Instadram.

Аким рассказал, что от имени участников, ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС к нему обратился Байбатыр Кежыгали. В области проживает 859 чернобыльцев. До конца сентября 100 человек пройдут санаторно-курортное лечение за счет бюджета в здравницах Алаколя.

«Бальнеологическое заключение ученых НИИ курортологии подтвердило, целебность вод Пестрого озера. Поручил управлению координации занятости и социальных программ охватить участников ЧАЭС лечением и оздоровлением в санаториях ВКО в течение всего года», - сообщил глава области.

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Кроме того, Д. Ахметов рассказал, что на Алаколе реализуется проект по строительству культурно-развлекательного комплекса «Alazone Arena». Это открытая концертная площадка на 3 тысячи 700 мест. Планируется , что там будут проводить международного уровня фестивали и концерты. Поэтому на личном приеме к акиму обратился инвестор проекта Арман Ахметканов, который просил установить трансформаторы для бесперебойной подачи электроэнергии. Глава области дал задание. Вопрос обеспечения электроэнергией этого объекта находится на контроле акима Урджарского района.