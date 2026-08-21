Участники I Форума волонтеров СНГ приняли совместную резолюцию

В Астане завершился I Форум волонтеров Содружества Независимых Государств, учрежденный по инициативе Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева для обмена опытом, развития волонтерских инициатив и укрепления международного сотрудничества, передает Kazinform со ссылкой на Министерство культуры и информации РК.

В течение двух дней участники обсудили ключевые направления развития волонтерского движения и представили успешные практики стран Содружества.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

В рамках форума обсудили развитие инклюзивного, корпоративного, молодежного и экологического волонтерства, вопросы социальной ответственности, сохранения культурного наследия и расширения международного сотрудничества. Отдельное внимание было уделено перспективам развития волонтерского движения на пространстве СНГ и новым возможностям для совместных инициатив.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

Участники также рассмотрели перспективы профессионального и отраслевого волонтерства, подготовку лидеров и координаторов, развитие корпоративного волонтерства, а также применение современных цифровых инструментов.

Отметим, в Форуме приняли участие около 300 делегатов из Казахстана, Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, включая представителей государственных органов, волонтерских организаций и добровольцев.

Фото: Министерство культуры и информации РК.

По итогам мероприятия участники приняли резолюцию о сотрудничестве.

Предполагается, что Форум волонтеров СНГ станет ежегодной площадкой для развития международного добровольческого движения и будет проводиться странами Содружества на ротационной основе.

Как сообщалось ранее, исполнительный координатор Программы добровольцев ООН назвал Казахстан лидером в сфере волонтерства.