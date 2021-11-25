Участники Х Гражданского форума обсудили точки роста гражданских инициатив

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В рамках работы Х Гражданского форума Казахстана состоялась экспертная площадка «Как найти и быть найденным: точки роста гражданских инициатив». Участники площадки обсудили актуальные вопросы реализации и поддержки гражданских инициатив, в том числе приоритетные направления, современные подходы, лучшие практики, а также выработали рекомендации по формированию благоприятных условий в контексте развития гражданской активности с учетом всех заинтересованных сторон, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан.

Модератором обсуждения выступила председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Лима Диас.

Открывая мероприятие, она подчеркнула потребность определения актуальных механизмов и подходов в развитии гражданского общества в новых реалиях.

«Развитие и поддержка гражданской активности в Казахстане на протяжении 30 лет являются одной из приоритетных задач в государственной политике. В своем послании народу Казахстана от 1 сентября 2021 года, Глава государства Касым-Жомарт Токаев отмечает важность развития гражданской культуры для модернизации местного самоуправления, в том числе на селе.

В ближайшие годы ожидаются изменения в работе грантодающих организаций и введение новых механизмов поддержки. Так, согласно опросу проведенному Ассоциацией благотворительных фондов (ACF) Великобритании касательно воздействия коронавирусной инфекции на некоммерческий сектор, почти все респонденты, 96%, заявили, что так или иначе перестроили свою деятельность в связи с пандемией коронавируса путем запуска новых грантовых программ, увеличения и/или уменьшения финансирования, и изменения подхода к отбору заявителей и их проектов.

Следовательно, существует потребность определения актуальных механизмов и подходов в развитии гражданского общества в новых реалиях», - отметила Л. Диас.

В ходе экспертной площадки были заслушаны доклады интересных спикеров из числа представителей передовых организаций неправительственного, корпоративного и международного секторов.

Спикерами выступили программный менеджер представительства Европейского Союза в Казахстане Юрий Скаскевич, директор Центра стратегического управления и внутреннего аудита Корпоративного офиса Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (РФ) Андрей Пысин, политический обозреватель и журналист Никита Шаталов, технический менеджер по гражданскому обществу Американской Ассоциации юристов в Казахстане Айгуль Каптаева, советник по социальным инвестициям компании «Chevron» в Казахстане Лейла Айтмуханова, независимый эксперт в сфере социального предпринимательства и социальных программ Жанар Жаксылыкова, председатель ЧФ «Фонд развития общественно значимых инициатив» Ермек Мажитов, представитель ОФ «Центр социального анализа и партнерства» Константин Ковтунец.

Они обсудили актуальные социальные вопросы общества и эффективные подходы к их решению, благоприятные условия для развития гражданской активности в обществе, политику корпоративной социальной ответственности компаний, роль НПО в развитии социального сектора в Казахстане.

Организаторы площадки уверены, что мероприятие придаст значимый стимул укреплению диалога и взаимодействия между НПО и донорскими организациями, решению общих проблем, а также поиску путей по мобилизации ресурсов в реализации социальных инициатив для формирования эффективных подходов поддержки и развития общества Казахстана.

Напомним, в Алматы проходит юбилейный X Гражданский форум «30 лет партнерства в интересах устойчивого развития общества и государства», приуроченный к 30-летию Независимости.