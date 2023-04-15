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Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
15 Апреля 2023, 12:06
Участники группового избиения подростка задержаны в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау установлены и задержаны учащиеся агропромышленного колледжа, принимавшие участие в групповом избиении подростка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырау широкий резонанс вызвало распространенное в социальных сетях видео, на котором группа подростков избивают сверстника, а затем, повалив на землю, пинают ногами. Как сообщают пользователи социальных сетей, инцидент произошел в городе Атырау около общежития агропромышленного колледжа.

«В составе группы общественников, депутатов, представителей органов образования, полиции мы побывали в колледже. Встретились с подростками и преподавателями учебного заведения. Честно скажу, это посещение произвело удручающее впечатление. Я не увидела в глазах ребят какого-то особого раскаяния. Они как будто не понимают, что произошло ЧП. И еще сложилось впечатление, что особого внимания к подросткам со стороны преподавателей нет. Главное, как мы поняли, это отсутствие воспитательного процесса как со стороны родителей, так и со стороны преподавателей», - сказала член областного общественного совета Сандугаш Кукенова.

Как сообщили в департаменте полиции Атырауской области, по факту причинения телесных повреждений подростку 2007 года рождения возле одного из общежитий колледжа проводится расследование в соответствии с ч. 2 ст. 293 УК РК. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Подозреваемые 2006 и 2007 годов рождения доставлены в городской отдел полиции № 2 управления полиции города Атырау.


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