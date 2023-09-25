Участники группы NINETY ONE рассказали об опыте борьбы с буллингом

23 сентября в столице Казахстана состоялась молодежная конференция UNICEF Talks, организованная Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) в формате public talk. Ежегодное мероприятие,посвященное молодежи и проводимое для молодежи, прошло под девизом «Jastar Üni». Цель - предоставить детям и молодежи открытую площадку для свободного выражения своих мнений по всем вопросам, которые касаются их интересов и прав, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на UNICEF.

- Мы в ЮНИСЕФ верим в голос молодежи и стремимся, чтобы этот голос был услышан. Почти тридцать лет ЮНИСЕФ работает в Казахстане, чтобы обеспечить выполнение всех прав детей. Среди широко известных прав на образование, здравоохранение, жизнь в любящей семье, есть и менее известное – право свободно выражать собственные взгляды по всем вопросам, затрагивающим ребенка. Здесь, на площадке UNICEF Talks – это право становится реальностью,- подчеркнула в своем выступлении и.о. представителя ЮНИСЕФ в РК Летисия Баззи-Вейл.

Участники группы NINETY ONE - Alem (Батырхан Маликов), Ace (Азамат Ашмакын), ZaQ (Дулат Мухаметкалиев) и Bala (Данияр Кулумшин) - стали хедлайнерами этого мероприятия. Они поделились своими личными историями и опытом борьбы с проблемой буллинга, показав, как можно успешно преодолеть этот вызов.

Данияр Кулумшин и Азамат Ашмакын, к примеру, рассказали о своих переживаниях, которые они испытывали в первые годы создания группы. Из-за того, что они красили волосы и носили серьги, в отношении них поднялась волна хейта. «Внутренне мы были к этому готовы, но все же не ожидали, что будет столько негатива в нашу сторону», - признается Азамат Ашмакын.

Что касается школы и колледжа – это время быстро пролетело, и этот период жизни вспоминается, скорее, с теплотой, чем с обидой.

По мнению Данияра, те, кто устраивают травлю, чаще всего сами страдают - от недостатка внимания и любви.

- Самое главное, помнить, что буллинг в школе – явление временное. Не нужно воспринимать все близко к сердцу. Диалог, беседы со сверстниками, родителями – вот верное решение, - говорит Азамат Ашмакын.

Соглашается с ними и Дулат Мухаметкалиев.

- Испытания нас закаляют. Со школы, у меня был «свой, особенный мир». Мои стиль, прическая, манера разговаривать кому-то не нравились, кто-то смелся, а некоторым, наоборот, все нравилось. Но мне повезло – недопонимание у меня возникало чаще со взрослыми людьми, а мои сверстники воспринимали меня хорошо. Агрессии в мой адрес не было, либо я не обращал на это внимания. К тому же, я запомнил одно изречение: если у тебя есть хейтеры, значит ты на верном пути. А еще - если я нравлюсь абсолютно всем, то я и становлюсь, как все, - делится своей точкой зрения Дулат.

Упомянули участники группы и о поддержке фандома Eaglez, которые помогали им справляться с негативом от хейтеров.

Поучительным был рассказ Батырхана Маликова. В детстве он столкнулся с буллингом со стороны ребят постарше, которые отбирали у него деньги, а однажды заставили петь песни перед ними. По его словам, тогда он пожалел, что занимался музыкой, а не спортом, как многие сверстники, ведь тогда он смог бы дать сдачи. Но постепенно он понял, что никогда не надо бросать любимое дело из-за кого-то.

-Мы знаем из собственного опыта, насколько тяжело и болезненно столкнуться с буллингом и справляться с ним. Борьба с травлей в юном возрасте без поддержки может быть крайне сложной. Поэтому для нас было важным участвовать в UNICEFTalks и поддержать всех молодых спикеров. Многие из них впервые выступали публично и не боялись поделиться своими переживаниями. Я уверен, что их истории и прожитый опыт помогут другим молодым людям справиться с подобными трудностями. А также верим, что их слова будут услышаны взрослыми, которые в силах изменить ситуацию к лучшему, чтобы каждому ребенку в Казахстане было обеспечено счастливое будущее и равные возможности, - заявил Дулат Мухаметкалиев.

Вместе с NINETY ONE на конференции выступили шестнадцать спикеров в возрасте от 11 до 23 лет, представляющих школы и университеты разных регионов Казахстана. Их вдохновляющие рассказы и опыт преодоления актуальных проблем стали ценным источником мотивации для всех присутствующих.