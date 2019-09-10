Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Парламент

Участники экспедиции «По следам аль-Фараби» посетили Турцию, Ливан и Сирию

Редактор:  
Гульмира Байзакова
10 Сентября 2019, 18:41
Участники экспедиции «По следам аль-Фараби» посетили Турцию, Ливан и Сирию

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ ­ - Депутат Сената Парламента Алимжан Куртаев в составе республиканской научно-исследовательской экспедиции «По следам аль-Фараби» посетил Турцию, Ливан и Сирию. О МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената.

Напомним, в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» и статьи Елбасы «Семь граней Великой степи» в 2020 году под эгидой ЮНЕСКО состоится празднование 1150-летия великого тюркского мыслителя аль-Фараби.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби совместно с медиакомпаниями создали цикл документальных фильмов, посвященных жизни и творческой деятельности аль-Фараби. Сейчас идет работа над созданием четвертого документального фильма об аль-Фараби «Возвращение Учителя». Съемки фильма проходят в рамках республиканской научно-исследовательской экспедиции «По следам аль-Фараби», в которую вошли ведущие фарабиеведы, а также общественные и культурные деятели.

photo


В состав делегации экспедиции включен депутат Сената Парламента Алимжан Куртаев, который в бытность акимом Отырарского района ЮКО способствовал строительству историко-краеведческого музея, созданию памятника аль-Фараби и активизации археологических работ древнего Отырара.

photo


История Казахстана   Сенат   Рухани жаңғыру   аль-Фараби  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Фасад многоэтажки обрушился из-за ветра в Алматы
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Школам Уральска переданы новые автобусы
Школам Уральска переданы новые автобусы
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь
Визит Президента Германии в Казахстан: каких договоренностей удалось достичь