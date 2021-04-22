РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:50, 22 Апрель 2021 | GMT +6

    Участники бойз-бенда оказались среди задержанных наркосбытчиков в Алматы

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За изготовление и сбыт наркотиков участников музыкальной группы задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, вчера стало известно о том, что полиция задержала 10 человек в возрасте от 21 до 30 лет. Руководитель наркосети в поле зрение правоохранительных органов попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы уже несколько месяцев занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков.

    В департаменте полиции города сообщили, что в результате санкционированного обыска арендуемого жилья, используемое для изготовления синтетических наркотиков, был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, а также порошкообразное вещество растительного происхождения зеленого цвета.

    Кроме того, среди задержанных оказались участники музыкальной группы «Madmen».

    «Двое из десяти задержанных накануне представителей наркосети, изготавливавшие и распространявшие синтетические наркотики, имеют отношение к указанному творческому коллективу», - прокомментировали в полиции.

    Напомним, санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам. Расследование продолжается.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
    Сейчас читают
    Сегодня, 23:23
    Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 регионах Казахстана
    Сегодня, 23:00
    В Египте при пожаре в полицейском управлении пострадали 38 человек
    Сегодня, 22:47
    Гражданин Беларуси дал взятку полицейским в ЗКО
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!