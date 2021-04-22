Участники бойз-бенда оказались среди задержанных наркосбытчиков в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – За изготовление и сбыт наркотиков участников музыкальной группы задержали в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Напомним, вчера стало известно о том, что полиция задержала 10 человек в возрасте от 21 до 30 лет. Руководитель наркосети в поле зрение правоохранительных органов попал в сентябре 2020 года. Согласно имеющимся оперативным данным, мужчина в составе группы уже несколько месяцев занимался в Алматы изготовлением и сбытом синтетических наркотиков.

В департаменте полиции города сообщили, что в результате санкционированного обыска арендуемого жилья, используемое для изготовления синтетических наркотиков, был изъят полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета со специфическим запахом, а также порошкообразное вещество растительного происхождения зеленого цвета.

Кроме того, среди задержанных оказались участники музыкальной группы «Madmen».

«Двое из десяти задержанных накануне представителей наркосети, изготавливавшие и распространявшие синтетические наркотики, имеют отношение к указанному творческому коллективу», - прокомментировали в полиции.

Напомним, санкционированные обыски были проведены по нескольким адресам. Расследование продолжается.