24 Июня 2022 19:12

Участники автопробега на солнцемобилях проедут 2700 км по Казахстану

БАЙКОНУР. КАЗИНФОРМ - Город Байконур стал промежуточным этапом международного пробега на солнцемобилях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Участникам автопробега предстоит преодолеть непростой путь в 2700 км на своих самодельных транспортных средствах, которые работают от энергии солнца. Старт начался в городе Уральске и завершится в Алматы.

Команда единомышленников использования солнечных батарей, как основного источника энергии, собралась из разных городов - Санкт-Петербурга, Сочи, Астрахани, Перми, Актобе. В Байконуре к ней присоединился житель города - индивидуальный предприниматель Ерлан Жаппасбаев на своем солнцемобиле «Буран».

Инициатор пробега Никита Поддубнов рассказал, что ежедневно колонна проезжает 150-200 км со скоростью 45 км/ч, останавливается на подзарядку машин – разворачивая солнечные батареи, ночует в машинах.

«Мы выбрали маршрут по Казахстану не только потому что здесь солнечная погода, но и добрые, гостеприимные люди, которые поддерживают нас на всем пути, включая дорожную полицию», - поделился впечатлениями Никита.

Как стало известно, в прошлом году Поддубнов прошел первый пробег на солнцемобилях один, в этом году собралась команда из восьми машин, до Байконура добралось пять солнцемобилей.

Остановка в космическом городе оказалась очень полезной для байконурской молодежи. Участники автопробега посетили Центр поддержки молодёжных инициатив «Будущее Байконура», где рассказали о том, как можно использовать космические технологии, ответили на вопросы и продемонстрировали свои транспортные средства.

Глава городской администрации Константин Бусыгин тоже пришел посмотреть на необычные машины, поблагодарил участников автопробега за инициативу и предложил создать в Байконуре кружки для детей по изучению и конструированию солнечных батарей.

Ранее необычный автотранспорт с солнечными панелями удивил актюбинцев. В парке Первого Президента в Актобе участники автопробега совершили остановку и организовали небольшой показ своего транспорта.