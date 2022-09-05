Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Участники автопробега из Южной Кореи прибыли в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
5 Сентября 2022, 16:01
Участники автопробега из Южной Кореи прибыли в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Участники автопробега из Южной Кореи прибыли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель пробега - пропаганда дружбы и мира между двумя народами. Участники автопробега, побывавшие в России, Испании, Турции, Грузии, преодолели 32 тысячи километров и сегодня прибыли в Казахстан.
«Автопробег мы начали четыре месяца назад. Выехали из Кореи на семи машинах. Наша цель – проехать 41 тысячу километров и посмотреть страны. Сегодня мы доедем до Бейнеу, а затем проедем по разным городам Казахстана. В планах - посетить и Узбекистан. Народ Казахстана - очень гостеприимный, тепло встретил нас», - сообщил участник автопробега Пак Чжун Гон. На пресс-конференции, прошедшей на площадке региональной службы коммуникаций, представители Кореи ответили на вопросы работников СМИ и выразили благодарность казахстанцам за теплый прием.

photo

photo

photo


Атырауская область   Корея   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус