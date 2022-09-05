АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Участники автопробега из Южной Кореи прибыли в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель пробега - пропаганда дружбы и мира между двумя народами. Участники автопробега, побывавшие в России, Испании, Турции, Грузии, преодолели 32 тысячи километров и сегодня прибыли в Казахстан.

«Автопробег мы начали четыре месяца назад. Выехали из Кореи на семи машинах. Наша цель – проехать 41 тысячу километров и посмотреть страны. Сегодня мы доедем до Бейнеу, а затем проедем по разным городам Казахстана. В планах - посетить и Узбекистан. Народ Казахстана - очень гостеприимный, тепло встретил нас», - сообщил участник автопробега Пак Чжун Гон. На пресс-конференции, прошедшей на площадке региональной службы коммуникаций, представители Кореи ответили на вопросы работников СМИ и выразили благодарность казахстанцам за теплый прием.