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Участники Армейских международных игр отправились на соревнования

9 Августа 2021 21:28
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Участники Армейских международных игр отправились на соревнования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Команда казахстанских военнослужащих, участвующих в конкурсе «Конный марафон» в рамках Армейских международных игр, отправилась в Россию. Соревнования пройдут в городе Кызыл (Республика Тыва), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

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К этому конкурсу военнослужащие готовились пять месяцев. Основная часть команды сформирована из числа военнослужащих горно-егерского полка. Они были отобраны из числа наиболее подготовленных специалистов по результатам нескольких отборочных этапов, проходивших с февраля по июнь. На базе данного подразделения и проводились тренировки военнослужащих до отправки.

«За время усиленных тренировок команда улучшила свои результаты, что дает нам возможность претендовать на призовые места», – отметил заместитель командующего войсками регионального командования «Юг» по боевой подготовке полковник Даурен Хамитов.

Заключительным этапом перед отъездом казахстанской команды в Россию стал строевой смотр, который провел советник министра обороны генерал-майор Адылбек Алдабергенов.

«Вы должны показать на соревнованиях наилучшие результаты, составить здоровую конкуренцию нашим соперникам, показать свой профессионализм. По действиям каждого из вас будут судить о нашей армии и о нашей стране», – напутствовал он.

Соперниками казахстанских военнослужащих на международном конкурсе выступят команды из Зимбабве, Ирана, Монголии, России и Узбекистана.

На конкурс «Конный марафон» команды выезжают раньше, чтобы ознакомиться с местностью и адаптироваться, а главное – провести тренировки, поскольку по условиям соревнований коней участникам предоставляет принимающая сторона. Участникам разрешено лишь использовать свое конное снаряжение.

Одновременно с командой «Конного марафона» к местам проведения игр вылетели участники конкурсов «Десантный взвод» и «Эльбрусское кольцо».


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#Соотечественники   #Армия   #Минобороны РК   #Вооруженные силы  
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