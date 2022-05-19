19 Мая 2022 19:33

Участниками системы ОСМС стали уже 83,2 % жителей столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Нур-Султане состоялся онлайн-брифинг по вопросам реализации системы обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Фондом продолжается работа по повышению охвата населения медицинским страхованием. В настоящее время участниками системы ОСМС являются 83,2 % населения в городе Нур-Султане. В 2022 году удалось увеличить число участников системы ОСМС по городу Нур-Султану на 17 406 человек: с 1 025 256 человек в январе 2022 года до 1 042 662 человек на 1 мая 2022 года. Неохваченными системой ОСМС остаются еще 210 142 жителя столицы», – сказал директор столичного филиала НАО «Фонд социального медицинского страхования» Нурлыбек Кабдыкапаров.

Спикер напомнил, что незастрахованные в системе ОСМС граждане могут рассчитывать на медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, в том числе оказание экстренной медпомощи, приезд бригады скорой помощи, прием участкового врача и другое.

Н. Кабдыкапаров также сообщил, что по Плану закупа в 2022 году в столице на оказание медицинской помощи в рамках гарантированного объема медицинской помощи и в системе ОСМС было выделено 197,5 млрд тенге, в том числе ГОБМП – 101 млрд тенге, ОСМС – 94,5 млрд тенге. Филиалом Фонда заключены договоры с 114 поставщиками медицинских услуг, из них 77 частных клиник. При этом, каждый год доля частного сектора растет. Это дает возможности для пациента выбрать лучшую клинику. Списки поставщиков медслуг размещены на сайте фонда – fms.kz. Доля частных поставщиков в Нур-Султане уже составляет 67%.