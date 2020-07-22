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Участниками госпрограммы «Еңбек» стали 283 тысячи человек

Редактор:  
Гульмира Байзакова
22 Июля 2020, 22:00
Участниками госпрограммы «Еңбек» стали 283 тысячи человек

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 6 месяцев этого года участниками государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 283 тысячи человек. 217,6 тысячи человек были трудоустроены, из них 102,6 тысячи – на постоянную работу. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты РК.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено более 118 тысяч человек, из них: на социальные рабочие места 15 тысяч; на молодежную практику – 14 тысяч; на общественные работы – 89 тысяч.

Для повышения мобильности трудовых ресурсов по состоянию на 1 июля т.г. из трудоизбыточных южных регионов переселено 3 019 человек в составе 853 семей.

По состоянию на 1 июля на краткосрочные курсы обучения направлены 7,2 тысячи человек, из которых 342 человека завершили обучение, и 148 трудоустроено. Всего до конца года данной мерой планируется охватить 18,8 тысячи граждан.

С начала года на развитие массового предпринимательства в рамках госпрограммы было выдано 3 931 микрокредит на сумму 17,6 млрд тенге, из которых 14,6 млрд – на 3 687 микрокредитов для сельских предпринимателей, которые уже создали 4 115 рабочих мест.

Объем финансирования на кредитование в рамках развития массового предпринимательства на 2020 год составляет 54,2 млрд тенге, из них на сельскую местность приходится 79,9% (43,3 млрд. тенге) и 20,1% (10,9 млрд тенге) на города.

Также участникам программы будет предоставлено более 24 тысяч государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в размере до 200 МРП. На 1 июлят.г. уже выдано 10,8 тысячи грантов.

Кроме этого, 30 тысяч человек будут обучены основам предпринимательства по проекту «Бастау бизнес».


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