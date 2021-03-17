Участниками госпрограммы «Еңбек» стали 109,7 тысячи человек с  начала года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По состоянию на 1 марта т.г. участниками Государственной программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы «Еңбек» стали 109,7 тыс. человек. 100,4 тыс. человек были трудоустроены, из них 32,8 тыс. – на постоянную работу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства труда и социальной защиты населения РК.

В рамках первого направления программы на краткосрочные курсы направлено 236 человек.

Для открытия своего дела 1,2 тыс. человек получили государственные гранты.

На субсидируемые рабочие места трудоустроено 68,6 тыс. человек, из них: на социальные рабочие места 9,7 тыс.; на молодежную практику – 5,1 тыс.; на общественные работы – 53,8 тыс.

В рамках мобильности трудовых ресурсов переселено 35 семей или 97 человек, из которых 47 человек трудоспособного возраста. Из числа трудоспособных 23 человека трудоустроены на постоянные рабочие места на новом месте жительства.

Напомним, в 2020 год участниками Госпрограммы «Еңбек» стали 649 тыс. человек. 437,3 тыс. человек были трудоустроены, из них 319,2 тыс. – на постоянную работу. На развитие массового предпринимательства было выдано 12,7 тыс. микрокредитов и 44,9 тыс. государственных безвозвратных грантов на реализацию новых бизнес-идей.

На краткосрочные курсы обучения были направлены 18,7 тыс. человек, а обучением в организациях ТиПО охвачены 18,4 тыс. человек.

Кроме того, в рамках повышения мобильности трудовых ресурсов из трудоизбыточных регионов переселено 5,8 тыс. человек в составе 1,8 тыс. семей.