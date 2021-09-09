Участникам веломарафона «По стопам Ыбырая» вручены благодарственные письма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Гани Бейсембаев вручил благодарственные письма участникам веломарафона Нур-Султан-Костанай «По стопам Ыбырая», преодолевшим 750 км за 6 дней, передает МИА «Казинформ».

Веломарафон проведен в честь 30-летия Независимости, 180-летия Ибрая Алтынсарина и 100-летия Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

В веломарафоне направленном на пропаганду нравственных ценностей, богатого наследия Ибрая Алтынсарина, а также приобщение молодежи к здоровому образу жизни и патриотизму приняли участие пять велолюбителей. Самому старшему из участников - 76 лет.

По прибытии в город Костанай велогруппа посетила мавзолей Ибрая Алтынсарина, его мемориальный музей, а также школу имени И. Алтынсарина.

«Посетили областную школу-интернат имени педагога-просветителя, основанную 137 лет назад. Побывали в областном мемориальном музее Ибрая Алтынсарина. Очень много полезной и интересной информации узнали от руководителя музея Маргулана Оспанова и его сотрудников. Я думаю, что познавательная, духовная, физическая и интеллектуальная польза от этого веломарафона значительна», - сказал инициатор веломарафона Ернат Мелсович.

По итогам мероприятия велолюбители подарили Академии памятные футболки с символикой веломарафона.