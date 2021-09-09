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    17:13, 09 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Участникам веломарафона «По стопам Ыбырая» вручены благодарственные письма

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Президент Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Гани Бейсембаев вручил благодарственные письма участникам веломарафона Нур-Султан-Костанай «По стопам Ыбырая», преодолевшим 750 км за 6 дней, передает МИА «Казинформ».

    Веломарафон проведен в честь 30-летия Независимости, 180-летия Ибрая Алтынсарина и 100-летия Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.

    В веломарафоне направленном на пропаганду нравственных ценностей, богатого наследия Ибрая Алтынсарина, а также приобщение молодежи к здоровому образу жизни и патриотизму приняли участие пять велолюбителей. Самому старшему из участников - 76 лет.

    По прибытии в город Костанай велогруппа посетила мавзолей Ибрая Алтынсарина, его мемориальный музей, а также школу имени И. Алтынсарина.

    «Посетили областную школу-интернат имени педагога-просветителя, основанную 137 лет назад. Побывали в областном мемориальном музее Ибрая Алтынсарина. Очень много полезной и интересной информации узнали от руководителя музея Маргулана Оспанова и его сотрудников. Я думаю, что познавательная, духовная, физическая и интеллектуальная польза от этого веломарафона значительна», - сказал инициатор веломарафона Ернат Мелсович.

    По итогам мероприятия велолюбители подарили Академии памятные футболки с символикой веломарафона.


    Теги:
    Спорт Велоспорт Официально Костанайская область Астана Общество
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