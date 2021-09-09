Участникам веломарафона «По стопам Ыбырая» вручены благодарственные письма
Веломарафон проведен в честь 30-летия Независимости, 180-летия Ибрая Алтынсарина и 100-летия Национальной академии образования имени И. Алтынсарина.
В веломарафоне направленном на пропаганду нравственных ценностей, богатого наследия Ибрая Алтынсарина, а также приобщение молодежи к здоровому образу жизни и патриотизму приняли участие пять велолюбителей. Самому старшему из участников - 76 лет.
По прибытии в город Костанай велогруппа посетила мавзолей Ибрая Алтынсарина, его мемориальный музей, а также школу имени И. Алтынсарина.
«Посетили областную школу-интернат имени педагога-просветителя, основанную 137 лет назад. Побывали в областном мемориальном музее Ибрая Алтынсарина. Очень много полезной и интересной информации узнали от руководителя музея Маргулана Оспанова и его сотрудников. Я думаю, что познавательная, духовная, физическая и интеллектуальная польза от этого веломарафона значительна», - сказал инициатор веломарафона Ернат Мелсович.
По итогам мероприятия велолюбители подарили Академии памятные футболки с символикой веломарафона.