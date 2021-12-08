Участникам программы «С дипломом – в село» в Аксу дают жилищные кредиты на 15 лет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области госпрограмма «С дипломом – в село» помогает привлекать молодых специалистов в город Аксу. Основными плюсами проекта являются работа по профессии, возможность получения необходимого молодому специалисту опыта и постоянный привлекательный доход, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Отделом экономики и бюджетного планирования города Аксу в рамках проекта «С дипломом - в село» оказывается государственная услуга «Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», - рассказали в акимате города Аксу Павлодарской области.

Специалистам, которые приезжают работать в сёла зоны Аксу, выдают бюджетные кредиты сроком до 15 лет для покупки или строительства жилья в сумме, не превышающей 1500 МРП (в 2021 году – это 4 375 500 тенге) со ставкой вознаграждения в размере 0,01 % годовых от суммы кредита и единовременное подъёмное пособие в размере 100 МРП (в 2021 году эта сумма составляет 291 700 тенге), отметили в акимате.

«Основными плюсами проекта являются работа по профессии, возможность получения необходимого молодому специалисту опыта и постоянный привлекательный доход. Также не придётся выплачивать многолетнюю ипотеку или тратить весь доход на оплату квартиры в аренду», - добавили в акимате.

Программа была разработана более 10 лет назад, но по сей день остаётся эффективным инструментом в привлечении молодых специалистов в регионы, считают в городской администрации.



