+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -22 °С
Алматы: 2 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Участникам программы «С дипломом – в село» в Аксу дают жилищные кредиты на 15 лет

8 Декабря 2021 17:56
Поделиться:
Участникам программы «С дипломом – в село» в Аксу дают жилищные кредиты на 15 лет

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области госпрограмма «С дипломом – в село» помогает привлекать молодых специалистов в город Аксу. Основными плюсами проекта являются работа по профессии, возможность получения необходимого молодому специалисту опыта и постоянный привлекательный доход, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северо-Казахстанской области Еще раз проверю - аким Алматы о результатах конкурса молодых тиктокеров Строительство нового ферросплавного завода началось в Экибастузе

«Отделом экономики и бюджетного планирования города Аксу в рамках проекта «С дипломом - в село» оказывается государственная услуга «Предоставление мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты», - рассказали в акимате города Аксу Павлодарской области.

Специалистам, которые приезжают работать в сёла зоны Аксу, выдают бюджетные кредиты сроком до 15 лет для покупки или строительства жилья в сумме, не превышающей 1500 МРП (в 2021 году – это 4 375 500 тенге) со ставкой вознаграждения в размере 0,01 % годовых от суммы кредита и единовременное подъёмное пособие в размере 100 МРП (в 2021 году эта сумма составляет 291 700 тенге), отметили в акимате.

«Основными плюсами проекта являются работа по профессии, возможность получения необходимого молодому специалисту опыта и постоянный привлекательный доход. Также не придётся выплачивать многолетнюю ипотеку или тратить весь доход на оплату квартиры в аренду», - добавили в акимате.

Программа была разработана более 10 лет назад, но по сей день остаётся эффективным инструментом в привлечении молодых специалистов в регионы, считают в городской администрации.



Подписывайтесь на наш канал:

#Павлодарская область   #Акимат   #Жилье   #Экономика   #Общество  
Поделиться:

Автор:

Антон Гагарин

Новости по теме
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Нурлан Нигматулин вручил госнаграды жителям Северо-Казахстанской области
Еще раз проверю - аким Алматы о результатах конкурса молодых тиктокеров
Строительство нового ферросплавного завода началось в Экибастузе
Популярное
1 В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
2 За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
3 Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
4 Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
5 Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
6 Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Читайте также
Еще раз проверю - аким Алматы о результатах конкурса молодых тиктокеров
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
В Атырау назвали имя парня, бросившегося на помощь спрыгнувшей с моста женщине
За сутки в Казахстане выявлены 704 заболевших коронавирусом
Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
Вакцинация Pfizer: вышло новое постановление главного санврача РК
Старый гимн Казахстана включили на ЧМ по гандболу, но спортсменки сами спели а капелла
Задержан мужчина, жестоко избивший молодого алматинца
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив