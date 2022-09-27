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Участникам программы «Әскери баспана» предоставят один год для поиска и покупки жилья

Редактор:  
Анаргуль Хамитова
27 Сентября 2022, 11:09
Участникам программы «Әскери баспана» предоставят один год для поиска и покупки жилья

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отбасы банк (дочерняя организация холдинга «Байтерек») озвучил результаты отбора участников программы «Әскери баспана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу банка.

Посмотреть свой статус получатели жилищных выплат могут на портале недвижимости Baspana Market (otbasybank.kz). В основной список прошли 1380 человек, в резервный – 276 человек. Это значит, что если кто-то из основного списка не сможет принять участие, то его место займет кандидат из резервного списка.

В пул участников программы «Әскери баспана» вошли те получатели жилищных выплат, которые регулярно копили средства на своих специальных вкладах.

Прошедшие в основной список участники смогут подать кредитную заявку уже с 10 октября 2022 года. Важное преимущество – теперь на поиск жилья, его оценку и подачу кредитной заявки у участников программы есть ровно год. То есть до 9 октября 2023 года получатели жилищных выплат могут без спешки подобрать комфортное жилье в удобном для себя населенном пункте и купить его в кредит по доступным условиям.

В этом году, по условиям программы «Әскери баспана», можно будет приобрести только новую недвижимость. Это может быть уже введенное в эксплуатацию жилье или строящееся жилье, имеющее гарантию Казахстанской жилищной компании (КЖК).

Покупая именно новое жилье, получатели жилищных выплат будут иметь ряд преимуществ:

- жилье будет построено по современным стандартам уже с пластиковыми окнами, высокими потолками и большой кухней;

- недвижимость будет иметь новые коммуникации;

- квартиры будут иметь уникальную планировку, где можно самостоятельно спланировать помещение;

- покупая новое жилья, вы будете его первым хозяином;

- низкая цена, если покупать жилье на ранней стадии строительства.

Условия получения займа в рамках программы «Әскери баспана» остались прежними. Минимально необходимая сумма накоплений – от 15 %. Ставка вознаграждения по займу – 8 % (ГЭСВ от 8,3 %). Срок кредитования – до 25 лет. Максимальная сумма кредита – до 50 млн тенге.

Получателям жилищных выплат для подачи кредитной заявки нет необходимости покидать место службы и идти в филиал банка. Подать ее можно онлайн, через сервис «консьерж – ипотека». Для этого необходимо зайти на otbasybank.kz и нажать на кнопку «видео-звонок». Оператор по видеосвязи примет заявку и доведет до получения ипотеки.

Программа «Әскери баспана» - собственная программа банка. Она работает уже пятый год. В качестве источника фондирования Отбасы банк привлекает средства на рынке по рыночным условиям, а также использует собственные средства, остающиеся в распоряжении банка в виде чистого дохода после выплаты дивидендов Единственному Акционеру – АО НУХ «Байтерек». Это позволяет сделать ставку для конечного заемщика ниже рыночной и кредитовать получателей жилищных выплат на наиболее привлекательных условиях.


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