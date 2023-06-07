КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - Участникам перестрелки в Алматинской области вынесли приговор, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей рассмотрено уголовное дело в отношении Е., преданного суду по части 3 статьи 24 (покушение на преступление), пунктами 6), 7), 9) части 2 статьи 99 (убийство, совершенное способом, опасным для жизни других людей, группой лиц по предварительному сговору из хулиганских побуждении), части 1 статьи 380 (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти) УК РК, также Т., К., Ш., Э., преданных суду по пункту 2) части 3 статьи 293 УК РК (хулиганство с применением огнестрельного оружия).

7 марта 2022 года около 16:00 часов на территории близ села Шамалган Карасайского района Алматинской области между двумя группами мужчин из-за личных неприязненных отношений произошла перестрелка с применением огнестрельного оружия. В результате чего потерпевший Н. получил огнестрельное ранение, которое квалифицируется как «легкий» вред здоровью.

Подсудимые признали вину частично.

Прокурор просил признать Т., К., Ш., Э. виновными в совершении уголовного правонарушения по пункту 2) части 3 статьи 293 УК РК, по которому назначить 4 года лишения свободы. Подсудимого Е., признать виновным в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 380, части 3 статьи 24, пунктам 6), 7), 9 части 2 статьи 99 УК РК, и назначить 11 лет 3 месяца лишения свободы.

Вина подсудимых полностью доказана и подтверждается материалами уголовного дела, а именно: показаниями потерпевших, свидетелей, видеозаписью с камер наблюдения и другими объективными доказательствами.

На основании статьи 656 УПК по вердикту присяжных заседателей К., Э., признаны виновными по пункту 1) части 2 статьи 293 УК и освобождены от наказания на основании части 1 статьи 68 УК в связи с примирением с потерпевшими.

На основании статьи 656 УПК по вердикту присяжных заседателей Е., Ш., Т., признаны виновными по пункту 2) части 3 статьи 293 УК. Санкция пункта 2) части 3 статьи 293 Уголовного Кодекса Республики Казахстан предусматривает наказание в виде ограничение свободы на срок от трех до семи лет, лишение свободы на тот же срок.

При назначении меры наказания, с учетом смягчающих вину обстоятельств, как наличие малолетних детей у Е., Ш., Т., добровольное заглаживание ущерба потерпевшим, примирения с ними и отсутствия отягчающих вину обстоятельств у подсудимых, присяжными и судом, в соответствии с частью 11 статьи 656 УПК, путем открытого голосования присяжных заседателей - Е. назначено 5 лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля, Ш., Т. - 4 года ограничения свободы с установлением пробационного контроля. Приговор суда не вступил в законную силу.