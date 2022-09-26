Участникам IV Всемирных игр кочевников созданы все условия для подготовки

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Для участников IV Всемирных игр кочевников государством созданы все условия. Об этом сообщил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Самат Ергалиев в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В программу IV Всемирных игр кочевников вошли 13 видов спорта. Сборная Казахстана примет участие в состязаниях по 5 видам: кокпар, жамбы ату, қазақ күресі, көкбөрі, традиционная стрельба из лука. Будут также показательные выступления наших спортсменов по теңге ілу, аударыспақ. Со стороны государства были созданы все условия для обеспечения подготовки и участия спортменов в Играх», – сказал С.Ергалиев.

По его словам, в ходе подготовки к Играм сборная по кокпару провела четыре учебно-тренировочных сбора, по қазақ күресі было проведено три учебно-тренировочных сбора в грузинском городе Гори. Члены сборной Казахстана обеспечены необходимой спортивной одеждой.

Напомним, с 29 сентября по 4 октября в турецком городе Изник пройдут IV Всемирные игры кочевников. Сборная команда Казахстана принимала активное участие в предыдущих Играх. Так, в 2014 году в общекомандном зачете казахстанцы заняли 2-е место, в 2016 году 3-е место, в 2018 году 2-е место.