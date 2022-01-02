-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:56
-
-
Участникам Ashyq разрешили работать по выходным в ВКО
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2021 года №16 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» были внесены изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.
В соответствии с постановлением, объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «зеленой» зоны.
С 5 января 2022 года данным постановлением введен ряд изменений для объектов, участвующих в проекте Ashyq.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к постановлению, допускается работа в выходные дни при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3: в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.
Постановление вступает в силу с 5 января 2022 года и действует до его официальной отмены.
С полным текстом можно ознакомиться здесь.
- Лучшим врачом года МЧС РК признан доктор из Восточного Казахстана
- Четыре человека скончались от коронавируса и пневмонии за сутки в РК
- Почти 16,5 тысяч человек лечатся от КВИ в Казахстане
- Эпидемиологическая ситуация в регионах Казахстана
- Свыше 143 тысяч женщин и подростков получили два компонента вакцины Pfizer в Казахстане
- За сутки 5919 казахстанцев полностью привились против КВИ
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана