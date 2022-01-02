Участникам Ashyq разрешили работать по выходным в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В постановление Главного государственного санитарного врача Восточно-Казахстанской области от 15 ноября 2021 года №16 «О мерах по предупреждению распространения заболеваемости коронавирусной инфекции CОVІD-19 среди населения Восточно-Казахстанской области» были внесены изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ВКО.

В соответствии с постановлением, объекты области продолжат свою деятельность на основании критериев, предусмотренных для «зеленой» зоны.

С 5 января 2022 года данным постановлением введен ряд изменений для объектов, участвующих в проекте Ashyq.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 2 к постановлению, допускается работа в выходные дни при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинация, наличие ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, наличие постоянного медицинского противопоказания к вакцинации против КВИ, или переболевшие КВИ в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Для объектов, участвующих в проекте Ashyq, согласно приложению 3: в будние и выходные дни без ограничения по режиму работы, при условии наличия «зеленого» безопасного статуса (вакцинации, ПЦР-теста с отрицательным результатом не более семи суток с момента отбора проб, лиц, имеющих постоянные медицинские противопоказания, переболевших в течение последних трех месяцев) у сотрудников и посетителей.

Постановление вступает в силу с 5 января 2022 года и действует до его официальной отмены.

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